嘉義沿海堤岸不少蚵棚被打到岸邊，傳部分養殖區蚵棚已流失，蚵農估損失恐達5成以上。（張建成提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義沿海堤岸不少蚵棚被打到岸邊，海上也漂流不少蚵棚。（張建成提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義沿海今晨起受杜蘇芮颱風影響，風大、雨大、浪大，海上蚵田首當其衝，堤防旁堆疊不少被大浪打上岸的蚵棚，布袋商港北堤原本肉眼可見的蚵棚消失一大半，蚵農預期這次損失慘重「吃力了」，因海上風浪仍大，無法出海，蚵農保守估計損害可能達5成以上。

今凌晨起沿海吹起強陣風，海上風浪極大，不少浮棚式蚵架被打到堤防、岸邊，在布袋外海放養牡蠣的陳姓蚵農說，布袋商港北堤西側的蚵田大半失去蹤影，估計該區域10棚被打掉8棚，更不用說首當其衝的外傘頂洲養殖區。

東石鄉民代表陳振峰說，部分蚵棚被掃到白水湖、壽鳥一帶，全是從外海打進來，加上海上很多漂流蚵棚，可以想見底下蚵串都流失，不少蚵農都說這次颱風造成的損失非同小可，尤其東石近來吹起蚵仔吃到飽風氣，相關餐廳業者牡蠣來源恐因此緊縮。

雖蚵農預期損失可能達到5成以上，但因沿海港區仍屬管制區，且海上風浪極強，蚵農只能等天候好轉才能進一步確認損失，而嘉義縣農業處也接到民眾反映恐有災損情形。

農業處漁業科長張建成說，上午至塭港、東石漁港及北堤、朴子溪出海口提岸、東石舊港、白水湖壽島、布袋漁港及商港北堤等地勘查，發現海岸有蚵棚被打到岸邊及堆疊、部分養殖區蚵棚已流失情形。

張建成說，嘉義縣浮棚放養量約1萬多棚，其中有申報約7000多棚，至於平掛式蚵棚面積約650公頃，由於今晨迄今，沿海風力最大達10級，海上風浪極強，且持續有高達7、8公尺的大浪，推估蚵棚受到相當程度的災害，包括蚵棚流失及損毀、蚵條上牡蠣脫落等情形。

張建成說，縣府會持續掌握災情，等海象許可就出海勘災，只要符合救助標準，就迅速依農業天然災害救助辦法規定向中央建議辦理救助及低利貸款，協助產業復建。