台中五億高中生殺人不起訴再議案，高分檢認定尚有疑點待查，28日發回中檢續行偵查。（本報資料照片）

備受矚目的台中五億賴姓高中生命案，賴母控告夏姓父子謀財害命，賴母針對不起訴部分聲請再議，經台中高分檢審查今天發回續查，並表示，經審酌全部卷證、勘驗攝影光碟，認為全案尚有認定及疑點仍待查明，並進一步確認，至於有疑點事項，因仍在偵查中不方便公開說明，全案將由中檢繼續偵查。

賴生與夏男在今年5月4日登記同婚後2小時墜樓身亡，賴母控告謀財害命，委託法醫高大成調查，提出恐遭「下毒」，加工偽裝墜樓或從「被墜樓」等諸多疑點，全案的案情離奇、疑點重重，引發全國矚目。台中地檢署在6月21日偵結，認定夏為謀財「假結婚」，依偽造文書罪起訴；被控殺人罪部分，因查無他殺事證，予以不起訴處分。

針對不起訴部分，賴母委託律師向中檢聲請再議；台中高分檢11日受理，當天即已分案審查，今天依刑事訴訟法第258條第1款規定命令發回續查。

台中高分檢表示，該案台中地檢署檢察官偵查結果，以被告2人犯罪嫌疑均不足而為不起訴處分，已竭盡調查。經台中高分檢審酌全部卷證，並勘驗相關攝影光碟，認尚有若干認定及疑點仍待查明並進一步確認，發回原署續行偵查。

至於尚待查證事項及方法，已具體指出體發回台中地檢署續行偵查，因全案仍在偵辦中，已不方便對外說明。