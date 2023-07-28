「2023新北市兒童藝術節」8月5日至13日在新北市市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區登場，今年以「怪獸樂園」為主題。（陳慰慈攝）

「2023新北市兒童藝術節」8月5日至13日在新北市市民廣場、板橋區重慶路行人徒步區登場，今年以「怪獸樂園」為主題，規畫六大展區，融合表演、藝術裝置、手作體驗、市集及設計參與等一系列豐富活動，打造大型藝術體驗裝置，並邀請紙風車劇團、狂美交響管樂團、雲門舞集等表演團隊，打造多采多姿獨一無二的怪獸樂園。

新北市副市長朱惕之今出席啟動記者會表示，新北市兒童藝術節辦理已第15年，累積580萬參加人次，前年因疫情關係採線上辦理，去年線上與實體並行，今年疫情解封終於能實體辦理。

朱惕之說，今年以「怪獸樂園」為題，8月日至13日新北市市民廣場將化身為超大型怪獸彩色樂園，帶小朋友在玩樂中認識色彩，在樂園裡揮灑創意。規畫6大好玩場域，奇幻舞台、探險園區、FUN小島、彩色園區、魔幻世界、馬戲園區，囊括表演節目、藝術裝置、互動體驗、電影欣賞等活動，邀請大小朋友一同參與！

此外兩項共創計畫「玩具共創」、「卡牌共創」也將展示成果，去年風靡現場的「卡牌挑戰任務」更將不定期出現樂園中，歡迎大家來挑戰蒐集全新45款卡牌。

「奇幻舞台」充滿各種音樂、舞蹈、戲劇及聲光魔力，邀請小朋友跟著舞動身體，陷入表演的奇幻魅力。8月5日晚間7點半的開幕演出，邀請紙風車劇團帶來《武松愛老虎暨愛虎大遊行》。「探險園區」由藝術家李文政打造繽紛迷你的「泡泡駕訓班」，為不同年齡階段的小朋友設計不同的挑戰活動。

「FUN小島」中有「甜點ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ」彈跳床、「繽紛碰碰樂」彩色球及「摩彩西搜」翹翹板等多項體驗設施，打造好玩的繽紛遊樂島！「彩色園區」則有怪獸彩繪樂園、鳶尾花動物園、美獸MAX HERO等多種藝術裝置，新北市政府1樓大廳則化身「魔幻世界」，帶來好玩的轉轉鏡花、RGB迪斯可等科技藝術裝置，讓民眾透過沉浸式體驗欣賞豐富的色彩世界。

「馬戲園區」位於板橋區重慶路行人徒步區，將由天馬戲創作劇團、馬戲之門帶來雙週末馬戲表演，打造繽紛童趣的馬戲嘉年華。此外，深受大小朋友喜愛的兒藝節怪獸們，也將化身為二手玩具回收員，和小朋友一起萌翻馬戲園區！