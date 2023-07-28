嘉義一名蔡姓男子今年邀約錢同事一起去吃薑母鴨，離席時蔡男突然伸手觸摸女同事的鼻子，接著還強行環抱、觸摸女同事的胸部，稱「親1下又不會少塊肉」，慘被對方告上法院。嘉義地院審結，依犯性騷擾罪，判處蔡男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，蔡姓男子與A女曾經是同事，今年1月間2人一起去吃薑母鴨，離席之際蔡男突然伸手觸摸A女的鼻子，伸手環抱A女2次，企圖搭著A女的肩膀，後來還摸A女的胸部與腰部，嚇得A女用手揮開制止。

豈料蔡男後來又靠近A女的頭髮作勢要聞，對A女說「抱著比較溫暖」、「我親1下，又不會少1塊肉」等語，以此方式接續對A女性騷擾，因為A女持續反抗，蔡男才罷手，全案經由A女報警提告才曝光。

嘉義地院審理時，法官指出，蔡男為成年人，卻趁著A女無法抗拒之際做出性騷擾行為，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，造成A女心理創傷，也對社會風氣造成不良影響，審酌蔡男的犯罪動機目的及手段等一切情狀，依犯性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。