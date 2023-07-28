【全程字幕】北流案遭綠營的「他們」猛攻 柯文哲：新潮流不倒台灣不會好 @ChinaTimes ​

民眾黨總統參選人柯文哲批評政府前瞻計畫，更點名行政院副院長鄭文燦當桃園市長任內，包含前瞻等重大施政計畫有150案，未來5年桃園市政府要籌編1716億，鄭反嗆，對其他縣市要有同理心。柯文哲則批，民進黨專門在台灣製造對立，開始塑造台北天龍國跟其他縣市的競爭，要分清楚哪一個先蓋、哪一個後蓋，這一定有科學基礎的。

對於柯文哲點名，鄭文燦今反擊，得到中央預算挹注最多的台北市，公共建設相對完善的首都，對於其他縣市，要深入了解，要有同理心，更要看到別人的努力，不要只想貶抑他人。」

對此，柯文哲下午受訪表示，他每次說民進黨專門在台灣製造對立，一開始是外省人對本省人，現在是有錢人對窮人，再來是世代戰爭，再來是性別戰爭，不要總是在台灣製造對立好不好。

柯文哲說，他還看到北市議員苗博雅問他說，既然軌道運輸不應該同時蓋，哪一條可以放在10年後、20年後蓋，「我跟你講，這就是政府的責任」。

柯文哲說，他在影片已經說的很清楚，台積電都已經在搶工人了，政府又丟一大筆預算進去，問題是工程量就這麼多，現在再增加，最後全部流標，不只是台北捷運流標，桃園也是流標。

他呼籲，政府做事要理性、務實、科學，每次都開始塑造台北天龍國跟其他縣市的競爭，「就算其他縣市，也要分清楚哪一個先蓋，哪一個後蓋，這一定有科學基礎的嘛。」

柯文哲說，前瞻計畫第一期軌道建設經費執行率4.5％，反正下個會期他會叫立委好好計算一遍。