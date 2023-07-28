第60屆金馬獎頒獎典禮主視覺。（金馬執委會提供）

金馬執委會繼公布量身打造的「品牌識別系統」引起熱烈討論，28日揭曉「金馬60」主視覺。由劉耕名率領的國際金獎設計團隊Bito操刀設計，邀來台灣當代藝術大師江賢二無償授權使用「比西里岸之夢」系列作品為主要意象，搭配煥然一新的金馬品牌標誌與字體，以「凝聚眾人，直奔未來」的概念延伸設計視覺海報，呈現電影隨著流變遞嬗的藝術本質，更同步推出動態視覺互動網頁，展開跨螢幕的沉浸體驗，邀請大眾創作出自己獨一無二的金馬60主視覺。

金馬60主視覺這回以突破性的抽象藝術為視覺核心，透過江賢二作品「比西里岸之夢11-41」裡於時間軸和窗景中捕捉光影流動，以及充滿感情的創作，呼應電影鏡頭下同樣由顏色、光影和情感所組成的影像，也藉由電影藝術中隨著時間不斷流變遞嬗的意涵，致敬持續創作不懈的電影工作者，也展現金馬無懼時代流變，繼續懷抱情感，持續向前的精神。對於這次與金馬合作，江賢二表示：「電影也是我從年輕時就相當喜愛的一門藝術，這次很榮幸能共襄盛舉參與金馬60，也樂見設計團隊從我的作品發掘出藝術的共通之處。」

除了主視覺海報，Bito也延伸設計動態視覺，加入即時、個人化且無重複的最新互動科技，打造「金馬60新風貌 電影未來印象」主視覺網頁，強調觀眾的雙向體驗，以及金馬與電影的與時俱進。主視覺互動網頁中，Bito細緻拆解江賢二作品中抽象的筆畫、光點、深淺層次感，輔以電腦程式設計，讓畫面展開流動，自動生成既磅礡又細膩的動態視覺。不僅視覺效果分秒不同，在電影人稱為「魔幻時刻」（magic hour）的日落時分，作品更從藍色「比西里岸之夢11-41」悄然轉換成江賢二另一幅紅色「比西里岸之夢11-03」作品，增添令人驚喜的彩蛋。

在互動視覺網頁中，民眾可以透過手機、平板電腦參與，只要手指輕觸，就能在江賢二光影斑斕的畫面中留存當下的光影、筆刷、層次痕跡，創作出屬於自己的金馬60主視覺互動海報，提供民眾收藏和分享。

2023金馬影展將於11月9日至26日舉行，第60屆金馬獎頒獎典禮亦將於11月25日在台北國父紀念館隆重登場。本屆金馬獎長片類（劇情、紀錄、動畫）、金馬國際影展與金馬創投會議的FPP／WIP企劃案，持續徵件報名至7月31日，提醒各位電影創作者別錯過最後報名期限。