華航企業工會理事長劉惠宗與2位會員趙剛、朱良駿，5年前遷戶口到桃園，投票支持被工會推派參選桃園市長的朱梅雪，被依虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票罪將3人各判刑3月，可易科罰金，緩刑2年定讞，3人聲請釋憲，憲法法庭判決廢棄發回最高法院。

到庭聆判的劉惠宗說，感謝憲法法庭的判決，但他質疑為何參選的政治人物可以遷移戶籍，但沒有實際在當地，人民就不可以？最高法院表示，會就憲法法庭裁判意旨再為研議。

至於劉及胡姓民眾針對《刑法》146條規定，以詐術或其他非法的方法，使投票發生不正確的結果或變造投票的結果者，處5年以下有期徒刑；意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，亦同，且處罰未遂犯聲請釋憲部分，憲法法庭判決合憲。

檢方起訴指控，華航工會在2018年5月31日舉行會員代表大會，表決通過推派工會秘書長朱梅雪參選桃園市第2屆市長選舉，工會成員劉惠宗、趙剛及朱良駿被訴無實際居住在桃園市戶籍地址之真意及行為，為使朱梅雪當選桃園市長，虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票。