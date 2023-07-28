2023年最小與最大滿月的比較預測圖，月球視直徑大了13.6％，視面積亦增加29％。（北市天文館提供）

天文奇觀一籮筐，8月將接連發生多場肉眼可見的精采天象，北市天文館表示，包括難得一見的「超級藍月」、歷年來觀賞條件最佳的英仙座流星雨、一年一度的土星衝以及水星東大距等，有興趣的民眾千萬別錯過。

天文館表示，今年8月將出現2次滿月，分別在2日與31日，這兩次滿月都是俗稱「超級月亮」的近距離滿月，比一般滿月近約2萬7千公里，因此既大且亮。

天文館說明，發生在同一個月中的第2次滿月稱為「藍月」，平均2至3年才出現一次，而超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」則相當罕見，從1951至2050年的百年間只有4次，分別在1996年、2010年、2023年與2029年。

天文館表示，8月31日的超級藍月也是今年最大滿月，視直徑可達33.43角分，與今年2月6日的最小滿月相較，視直徑大了13.6％，視面積更增加29％，不過因望發生於上午9時許，看不見月亮，建議可在31日傍晚19時半前後觀賞，此時不但月球與地球距離近，加上大氣與地面景物對照的視覺效應，「超級藍月」將更壯觀。

天文館分享，另個值得期待的是8月13日夜間的英仙座流星雨，預計每小時天頂流星數（ZHR）可達100顆，而且月相近朔，月光對觀賞流星幾乎沒有影響，是近年觀賞條件最佳的一次，千萬別錯過。

天文館也說，在行星動態方面，8月10日將發生今年離日度最大的一次水星「東大距」，日落後在西方低空可見，8月27日則是一年一度的土星衝，是觀賞這顆帶有漂亮光環行星的最佳時段，土星亮度達0.4等，天文館也將於當周周末晚間19至21時開放望遠鏡提供各界欣賞土星。