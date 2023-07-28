桃園市交通局於青埔高鐵南路二段與文德路口設置偏心左轉車道。（交通局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園青埔假日遊客如織交通易壅塞，高鐵南路為青埔要道，尖峰時段車流量大，為減少路口左轉等候車輛影響直行車流，交通局推動偏心左轉計畫，於易壅塞路口新設3處削減分隔島增設偏心左轉道，24日完成設置，盼提升道路服務水準及減少行車時間。

交通局長張新福指出，青埔因眾多公共建設陸續完工，加上周邊大型商場於假日期間常吸引大量旅客，導致當地交通易壅塞，為紓解高鐵南路車流，交通局3月起逐步評估改善該路段易壅塞路口。

偏心左轉車道可指引左轉車輛透過槽化線引導，在接近路口時進入左轉道，就不會擋住後方直行車，也減少直行車從右側變換車道與後方來車追撞情形。目前交通局設置偏心左轉主要考量路口轉向車流比例、干擾程度、現況車道配置、剩餘車道寬度等，並依個案路口調整規畫，過去皆以特定路口進行檢討，近期擴大為沿線路段內的路口進行評估。

交通局交通工程科說明，這次在青埔推動偏心左轉路暢計畫，鎖定中壢高鐵南路一、二段雙向與公園路一、二段路口及高鐵南路二段往高鐵方向與文德路口，削減分隔島，畫設偏心左轉道，總經費約250萬元，6月中旬開始施作，7月24日完成設置。

張新福也提到，另外養護工程處配合世界客家博覽會活動，已先於今年5月完成高鐵南路、民權路口雙向打除分隔島設置偏心左轉車道，目前高鐵南路沿線已有5處偏心左轉道。

張新福說，全桃園已完成59處路口偏心左轉，並計畫在今年底前完成100個路口，未來將持續與各路權機關合作，於道路刨鋪、新闢時一併進行標線改造，提供用路人更順暢安全的行車環境。