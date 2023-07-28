温昇豪、AKIRA、林柏宏在技術指導古墨老師協助下修復店家凹陷木板。（衛視中文台提供）

林柏宏擔任《神秘五金行》飛行嘉賓，與AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺、蔡昌憲、古墨老師，前往台南安平老街蝦餅名店協助修繕凹陷木地板、油漆及修理水龍頭。一行人人氣超夯，隨喜募款大爆發，不只店家要捐出兩家門市一日營業額，王彩樺更發揮好人緣找來在地「董」字輩好友來吃麵，11人吃完麵後豪氣共捐出11萬，離公益募款目標22萬8866元前進一大步。

在古墨老師的協助下，温昇豪、AKIRA、林柏宏熟門熟路地拿起電鑽、榔頭把凹陷的木板拆除，再用電鋸裁切需要的木材，接著用鋼釘固定新的木板，三人聯手很快就完成修繕木地板的任務，眾人也不忘在木板上寫上「神秘五金行」五個大字作紀念。店家老闆看完後相當滿意，隨即搬出大鐵箱，這個鐵箱相當有意義，四年前為了幫國小網球隊籌募出國比賽經費，當時將一天營業的收入都放入鐵箱中，全數捐出。

看到《神秘五金行》的夥伴們為公益而努力，店家老闆比照辦理，將捐出兩個門市週六的一日所得，為昭公信還在大鐵箱上貼上寫著神秘五金行字樣的封條，並請三人在封條簽名，鐵箱鑰匙讓三人帶走，等週六營業時間過後再來開箱，讓AKIRA、温昇豪、林柏宏既興奮又驚訝立刻簽名認證，也大讚店家真是大氣。

晚上擔仔麵店開始營業前，林柏宏本想趕快拜AKIRA為師學會煮麵才能幫上忙，沒想到才看完AKIRA的教學示範後，立刻湧進一大群來吃麵的客人，原來台南女兒王彩樺發揮好人緣，邀請了11位台南在地董字輩的好朋友們來吃麵兼隨喜樂捐，加上其他吃麵的客人也同時到達，只能由AKIRA繼續掌杓趕緊料理，王彩樺、林柏宏則是當起服務生端麵送水，後來林柏宏更是與AKIRA聯手煮麵加快出餐速度，大家忙得不亦樂乎。