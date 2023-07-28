前瞻計畫軌道工程反而造成縣市負債累累，前台北市長柯文哲連續兩天在臉書開炮；對此交通部長王國材今日回應表示，當初柯市長積極爭取中央補助軌道建設，不能否定整個政策或其他縣市的爭取。

柯文哲今日在臉書指出，民進黨今天特別開記者會提醒，8千多億的前瞻計畫，台北市獲得了100多億元補助，但柯文哲質疑，這些自償性債務，地方真的能負擔嗎？現在6都、7縣市的軌道建設，軌道建設自籌款從3909億，飆升到5518億元，成了龐大錢坑，國發會說，這些軌道建設由是「地方自行評估」，中央只是審核、補助經費。柯文哲痛批這種說法「不負責任」，國家重大工程本來就要宏觀調控，一定要通盤考量制定優先順序，否則相互排擠造成流標，甚至為了搶標再追加預算，政府將變成助漲通貨膨脹的元兇。

對此王國材表示，軌道是公共運輸網路的骨幹，各縣市長如台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市都有提出捷運建設的可行性研究及綜合規劃，送交通部審議，爭取中央政府補助，包括柯文哲市長任內積極爭取的台北捷運環狀線，就是依上述方式申請補助。其中行政院108.5.31核定之台北市捷運南北環已在施工，原總經費1377.92億元，中央補助331.32億元，台北市112.6.13函報修正計畫，經費大漲至1798.98億元，希望中央補助595.36億元 ;另行政院112.3.29核定捷運東環段，總經費1024.86億元，中央將用公務預算補助202.56億元。

王國材表示：「柯市長積極爭取中央補助軌道建設，不能否定整個政策或其他縣市的爭取。」