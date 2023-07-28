民眾黨總統參選人柯文哲。（楊亞璇攝）

民進黨近來猛攻民眾黨總統參選人柯文哲仇女議題，柯文哲今天下午受訪時怒斥，那個一個黨裡面，一大堆性騷擾的又吃案，又性侵又婚外情的政黨，每天在講別人仇女，要不要自己回去先檢討一下？

而雞排妹嗆柯粉「單身要買失能險」引發爭議。柯文哲被問起此事表示，不需要回應每一個人的疑問，「奇怪，大家認真做事好不好，台灣真的是每天沒事幹，那種雞毛蒜皮的事出來一直在擴大。」不需要去回應每一個人的話。

另外，網友目擊柯文哲觀賞電影《芭比》，外界解讀是為撕掉仇女標籤，柯文哲透露，最近遇到音樂人許常德，他說那部電影不錯，剛好最近颱風天行程取消，他就去看，那部電影就一個概念，為什麼每個人都要活在別人固定的期望當中，男生被期待那個樣子，女生被期待那個樣子，其實每個人可以勇敢的做自己就好了嘛。

由於民進黨現在猛攻北藝、北流爭議，文化部、監察院都跳下去，是否跟民進黨新潮流派系有關？柯直言，「新潮流不倒，台灣不會好」，這是他的信仰，現在哪有民進黨，現在只剩下新潮流，「民進黨還是30年前的民進黨嗎？不是啊，整個民進黨被新潮流綁架」。

針對民進黨發言人日前稱，民進黨政府執政至今，沒有出現重大的弊案及貪腐事件，柯文哲反問記者，「民進黨說他們很清廉？喔，啊你認為呢？」記者詢問是否高端、疫苗爭議沒有說清楚，柯回，「他哪一件說清楚的你告訴我」，隨後又說「好啦好啦，不要、不要，這都口水戰」。