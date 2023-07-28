東港安泰醫院泌尿科醫師林君軒冒著風雨到院為患者開刀，以「軟式輸尿管鏡碎石術」成功取出60餘顆大小結石。（東港安泰醫院提供／謝佳潾屏東傳真）

中颱杜蘇芮來襲期間，枋寮49歲盧姓男子因血尿而至東港安泰醫院急診室就醫，結果被診斷出腎臟內有數顆逾20公釐的結石，若不適時處理可能引發敗血症，為此，泌尿科醫師林君軒冒著風雨到院為患者開刀，以「軟式輸尿管鏡碎石術」成功取出60餘顆大小結石。

東港安泰醫院指出，盧男26日因血尿及急性下腹劇烈疼痛，而到東港安泰醫院急診就醫，經電腦斷層掃瞄影像確認、腎臟內有數顆超過20公釐的結石，才會引發泌尿道感染及血尿，若未適時處理，嚴重的話會引發敗血症，進而危及生命安全。

為此，院方顧不及屏縣府宣布27日停班停課，在先緩解盧男疼痛後，直接安排隔日手術，泌尿科醫師林君軒也在隔日冒著風雨到院為患者開刀。

林君軒表示，泌尿道感染要愈快開刀處理愈好，他在與病患溝通後，採用無傷口、疼痛感低、恢復快的「軟式輸尿管鏡碎石術」，過程中，因有數顆超過20公釐的結石，必須先使用高能量雷射將其粉塵化，再將碎石一一取出，手術時間約3個多小時，共取出大小結石60餘顆，順利完成手術。

術後，盧男非常感謝醫師讓他從炸裂般的疼痛中解脫，他一手拿著取出的結石、一邊說道，一定會依照醫師指示休養，早日恢復健康。

對此，林君軒提醒民眾，預防重於治療，南部鄉親飲食多偏重口味，若飲食不均衡、只喝手搖飲不喝水，都會加重腎臟負擔，增加腎結石的風險，因此不要輕忽腹痛的症狀，若有血尿、腰痠、腎絞痛等症狀，應盡快就醫檢查，才不會小病拖成大病。