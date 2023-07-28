因中颱杜蘇芮侵襲，屏東縣28日停班停課，但恆春基督教醫院車輛團隊的服務不間斷，在強風豪雨中仍挺進山區載14名病人下山洗腎。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

同時還載上物資進入部落發送，貼心舉動獲得眾人好評、也令人感動。（恆基提供／謝佳潾屏東傳真）

因中颱杜蘇芮侵襲，屏東縣28日停班停課，但恆春基督教醫院車輛團隊的服務不間斷，在強風豪雨中仍挺進山區載14名病人下山洗腎，不畏風雨只為守護民眾健康，同時還載上物資進入部落發送，貼心舉動獲得眾人好評、也令人感動。

恆春基督教醫院指出，28日雖因颱風侵襲而停班停課，但恆基車輛團隊的服務不受天氣影響，一早所有同仁就兵分多路，分別前往內文、旭海等部落及恆春鎮上、風吹砂接送腎友前往透析中心。

恆基院長黃健榮表示，許多腎病變的腎友仍必須每周3次進行血液透析，今天共有14位病人需要洗腎，車輛服務團隊不畏風雨前往接送，只為守護病患健康，而這也是恆基對病患的承諾，雖然颱風天門診暫停，但急診與透析中心仍照常運作，所以團隊照常派車接送病友。

除了不畏風雨接送病友外，恆春另一舉動也令人大呼感動，他們還出動前往部落課輔站發送物資，讓部落族人感受到恆基那一份以照顧台灣尾為中心的心意。

恆基團隊在颱風天開車往山區發送泡麵、罐頭、保久乳等糧食物資，讓在地牧者流淚道謝直說：「謝謝恆基對偏鄉的關懷，特別在颱風天冒著風雨前來內文部落，很感動也很感謝，上帝祝福恆基的愛心！」