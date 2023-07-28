2024總統大選7月各大民調陸續出爐，皆呈現民進黨賴清德平盤、柯文哲下滑、侯友宜止跌回升的趨勢。日本政治學者小笠原欣幸28日分析，賴清德雖穩住基本盤，但擴大中間選民支持陷入停滯，若在野整合成一組候選人，將會對賴構成威脅；侯友宜找來金溥聰擔任競辦執行長，整頓黨內異音有讓民調止跌，但轉守為攻仍是一大課題；柯文哲的上升趨勢出現停滯，可能與頻繁失言和女性支持度低於男性有關。

小笠原欣幸今(28日)在臉書發文表示，以菱傳媒民調、台灣民意基金會、美麗島民調、TVBS民調四家民調機構分析。平均下來，7月支持度，賴清德為35.85、柯文哲28.0%、侯友宜21.6%。與6月平均相比，賴微幅上升0.7個百分點、柯下降2.5個百分點、侯友宜上升1.0個百分點。

小笠原指出3人趨勢，賴清德穩定保持第一，柯文哲6月的上升態勢已經見頂並呈現反轉現象，侯友宜則開始止跌回升。他續指，賴清德的支持度幾乎沒有變化，表示已經穩定民進黨的基本盤，但對擴大中間選民的支持似乎已經進入停滯，不過與第二名的領先幅度從6月的4.6個百分點擴大到7月的7.7個百分點，是往有利的方向發展，但遲未出現突破，若在野能整合出一組候選人，將會對賴構成威脅。

對於柯文哲，小笠原認為，6月的上升力道已經停下腳步，可能與頻繁失言，以及女性選民的支持度遠低於男性有關。以TVBS民調為例，柯的整體支持度有32%，其中男性支持度37%、女性28%，相差9個百分點，柯文哲若要讓支持度回到上升趨勢，「失言」和「女性」將成為重要關鍵。

侯友宜部份，小笠原表示，侯的民調在兩個月苦戰後終於止跌、有些許回升跡象，可能與任命金溥聰擔任競辦執行長的策略有關。他指出，金溥聰主要的工作是整頓國民黨內的異音，對黨內期待郭台銘或柯文哲的聲音採取嚴厲壓制的態度。

小笠原也說，雖然金溥聰的強力整頓引發黨內不滿聲量，但從海外的角度來看，國民黨在正式提名參選人後，現任立委、立委參選人或是議員還在公然發出異音，對政黨來說是很異常的現象。來金已經讓藍營擺脫危機，但能否轉守為攻是極大課題。

另外，小笠原也提到柯文哲的民調，雖然在7月平均值出現微幅下跌，但在TVBS民調中仍顯著偏高，6月以33%位居第一，7月雖落居第二，但與賴清德僅差1個百分點，屬於誤差範圍內。TVBS的柯文哲支持率與其他機構顯然有所差異。

針對調查方法，小笠原指出，TVBS民調將市話、手機樣本各佔一半，避免錯過較為支持柯文哲的年輕族群，樣本數也增加約1.5倍。另一方面，美麗島電子報民調雖僅做市內電話調查，但有根據人口分布做加權修正，提高數據可靠性。菱傳媒採用的網路問卷推送調查，處理樣本超過1萬人，雖有疑慮但值得關注。

小笠原認為，目前無法排除以上任何一間民調的可能性。4年前的夏季，各家的支持率雖也存在不一致的情況，但到了9月之後，都一致呈現蔡英文佔優的趨勢。這次究竟如何，仍需要持續觀察。