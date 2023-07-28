今年第5號、中度颱風「杜蘇芮颱風」近台，為全台帶來降雨。經過此次挹注，台中德基水庫進帳近1500萬噸水量，28日有效蓄水量為17008萬噸，水庫水位來到1403.52公尺、蓄水率達90.15％，破今年新高；鯉魚潭水庫進水則未受太大影響，有效蓄水量為9631萬噸、蓄水率達83.34％。

杜蘇芮颱風帶來豐沛雨量，依據水利署水情資料顯示，全台翡翠水庫、德基水庫與牡丹水庫進帳量位居前三。其中，德基水庫估計進帳1500多萬噸，28日有效蓄水量為17008萬噸，水庫水位來到1403.52公尺，兩天前德基水庫蓄水率為82％左右，僅僅兩天就達90.15％，破今年新高。

供應中部用水的德基水庫，蓄水區於宜蘭南湖大山。大甲溪發電廠指出，此次杜蘇芮颱風為宜蘭山區帶來降雨，蓄水率首度突破9成，且水位由前天1399.8公尺，來到1403.59公尺，打破今年水量最高增幅紀錄，預期中部地區下半年供水無虞。

至於同樣供應中部地區的鯉魚潭水庫此次則未受太大影響，鯉魚潭水庫28日有效蓄水量為9631.20萬噸，水庫水位為295.33公尺、蓄水率83.34％，相較兩天前的9568.37萬噸，進帳不到100萬噸。不過自6月瑪娃颱風水情回升，蓄水率突破70％，近日水情穩定。

鯉魚潭管理中心指出，鯉魚潭水庫集水區為士林攔河堰上游，面積約447平方公里左右，此次杜蘇芮颱風在該區降雨不多，不過近兩個禮拜都有午後雷陣雨，水庫持續集水，目前水情穩定增加。