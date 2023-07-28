民眾黨立委吳欣盈被點名參選新竹市或新竹縣第二選區立委，不過民眾黨26日開中央委員會，主席柯文哲在會中意外爆出「吳欣盈不選」。柯文哲今天受訪時表示，選舉還是要個人意願，「她如果講得出理由，那也沒辦法」，並坦言自己問過柯美蘭參選，但柯美蘭說自己還在當醫生沒有空。

柯文哲今天下午接受媒體聯訪表示，本來他希望吳欣盈選，但是她說小孩子太小，而且她最近一直跑歐洲，歐洲議會有好幾場，還要再去，沒有時間選舉準備，選舉還是要個人意願，「她如果講得出理由，那也沒辦法」，柯接著詢問記者，有建議人選嗎？

媒體問，柯文哲胞妹柯美蘭傳出是可能人選，柯文哲說，「你覺得要不要做一次民調試看看？」坦言自己有問過柯美蘭，她說自己還在當醫生沒有空。

另外，民眾黨在台北市松山信義選區未提人選，是否支持國民黨參選人徐巧芯？柯文哲說，這是區域立委的策略，如果有自己提名的區域立委，當然沒有話講，一定要支持自己提名的立委；如果沒有的話，就看哪一些跟他們價值理念比較接近的支持。