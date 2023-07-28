基北北桃地區戶籍及常住人口合計超過1,000萬人，區內或跨區通勤、通學需求龐大，桃園聯手雙北與基隆，一起與中央合作，推出「基北北桃都會通（TPASS）」，持有都會通的民眾，在票卡有效期間30日內，可跨運具、不限次數搭乘基北北桃地區的公共運輸交通工具，包含臺鐵、機捷與雙北捷運、輕軌、市區公車、公路及國道客運、YouBike公用自行車等，新臺幣1,200元價格也較各項運具原本月票優惠與便利。

為提升公共運具的使用率，桃市府積極協調，讓多條跨縣市通勤路線納入基北北桃都會通方案，桃捷公司亦於8/1起增加3列尖峰加班直達車。（圖／桃園市政府提供）

票卡發行後，截至今年7月底已超過40萬人設定，而桃園機場捷運有著不易受塞車影響、容易掌握班次時間等優點，使得許多往來桃園、臺北的通勤族，選擇搭乘機捷再轉乘北捷，機場捷運A1臺北車站、A8長庚醫院站及A10山鼻站的進出站人數亦明顯提升，機捷7月日運量更於7/14與7/21兩天突破10萬人次。因應票卡帶來的運輸量，桃園大眾捷運有限公司於8/1起增開3列尖峰加班直達車，1列北上列車於早上7時從A21環北站發車、2列南下列車分別於早上6時15分、晚上7時從A1台北車站發車，滿足通勤乘客之往來兩地更快速、方便的需求。

基北北桃都會通使用範圍涵蓋國道客運、臺鐵、桃捷與雙北捷運、公車、公用自行車等公共運輸交通工具。（圖／桃園市政府提供）

基北北桃都會通改變大眾的搭乘型態，桃市府為提升桃園整體交通服務，推出許多配套方案，例如調整營運效率不佳的客運路線，以及開闢桃園機場捷運、臺鐵系統接駁公車及高速公路快速公車等，讓公車的調度營運更有效率。目前桃市府試辦桃園中正藝文特區免費接駁專車，尖峰時段由中正藝文園區發車，繞駛南崁地區至機捷A10山鼻站，提供往返臺北與桃園民眾另一種選擇。蘆竹、南崁地區的民眾，也可以活用基北北桃都會通票卡，搭乘直達雙北市轄內的國道客運往返兩地。

選擇大眾運輸，能減少環境碳排放，往永續低碳城市邁進是桃市府持續努力的目標，透過規劃接駁軌道系統服務，期盼能提高市民使用公共運具意願，而公共運輸運量提升，業者營收增加後，亦能強化服務質量，為桃園市民與運輸業者創造雙贏局面。（桃園市政府廣告）