杜蘇芮侵台，台南市吹起10級強陣風，安南區安清路一段801巷口28日上午9時30分傳出整排電線杆遭強風吹倒，共有7根電線杆全倒躺平，當地約有10幾戶魚塭養殖戶受影響，台電派員搶修，預計晚間7時修復。

安南區7根電杆倒塌地點鄰近正統鹿耳門古廟遺址，因受強風侵襲，電杆傾倒，一根拉扯一根，整排「躺平」在路旁。

當地10多戶居民以魚塭養殖為主，因電杆倒塌頓時停電，台電公司28日上午接獲報案已派員到現場搶修，預計晚間7時才能修復供電。