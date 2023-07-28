中國外交部官網今發布王毅接任外長的致辭。王毅指出，中國外交堅持以實現中華民族偉大復興為使命，以維護世界和平、促進共同發展為宗旨，推動構建人類命運共同體，將堅定奉行獨立自主的和平外交政策，深化拓展全球伙伴關係，致力於同世界各國合作共贏，積極參與全球治理體系改革，堅決捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民和法人在海外合法權益，開創中國特色大國外交新局面。

中共全國人大常委會日前表決決定，免去國務委員秦剛兼任的外交部部長職務，任命中央外事辦主任王毅接替，是王毅相隔約7個月，再次出任外長。