63歲香港男星何家勁昔日以電視劇《包青天》展昭一角紅遍兩岸三地，更被譽為「最帥展昭」，他息影多年專心經營食品副業「勁家莊」，做得有聲有色傳出身價有上億。何家勁以往給眾人性格爽朗的印象，最近卻罕見動怒，質疑外國食品指南為何有資格評鑑中式餐廳，更直言從不相信他們的話。

何家勁轉行從商多年，與2名好友一起經營的健康食品生意「勁家莊」，除了有食品還融合觀光，更因此傳出已是億萬富翁。26日何家勁透過自家品牌的小紅書，罕見針對外國知名美食指南動怒，他認為華人的餐廳為何是由外國人評鑑，「他對吃這個東西會懂得我們這個地道？」。

何家勁罕見表現不悅的一面。（圖／摘自勁家莊食品旗艦店）

雖然何家勁沒證實是哪個指南，但字幕上寫著「米QI林」，他表示自己從來不相信米不米QI林，「我吃完好不好吃才是真的」，認為外國人憑著指南的幾顆星判斷食物好吃否很傻。何家勁短短幾秒鐘的精闢見解，也獲得許多網友贊同，「外國人就評鑑西餐，他們根本不了解中餐啊」。

在提出個人見解後，何家勁恢復平時笑臉迎人的模樣，今（28）日在微博分享與40年球友們的帥氣合照，讓人看到他63歲仍如少年般活力。