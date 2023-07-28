台中五億高中生殺人不起訴再議案，高分檢認定尚有疑點待查，28日發回中檢續行偵查。（本報資料照片）

台中5億賴姓高中生命案疑點重重，賴母控告謀財害命，中檢偵結將夏男依偽造文書罪起訴；殺人部分不起訴。賴母針對殺人部分聲請再議，台中高分檢認為尚有認定及疑點仍待查明，今天發回中檢續行偵辦。至於疑點部分，台中高分檢強調，國人關切、相關人所提部分疑點因，與案情不相關者不再著墨，但因偵辦中不便公開。

台中5億賴姓高中生與夏男登記同婚後2小時，墜樓身亡。賴母委託律師控告對夏家父子謀財害命；法醫高大成相驗及調查，提出諸多疑點，包括賴男手部有可疑針孔、頸部有勒痕，質疑賴男生前疑遭注射氯化鉀等毒物加害，從「低樓層被墜樓」。因案情撲朔迷離，賴家身世背景離奇、傳出靈異等諸多說法，成為全國關注焦點。

檢方偵辦解剖送鑑定，死者背部有鈍挫傷、多處肋骨骨折、兩側血胸、多處臟器破裂出血約 800cc，兩肺破裂塌陷無法呼吸，導致死亡；檢驗2551種常見毒物，也查無墜樓前有遭施打或服用毒藥物等事證；夏家10 樓陽台欄杆所遺留手掌痕、手抓握痕；陽台外側欄杆外側檢出死者DNA；夏家屋內並無打鬥跡象，雙方指甲縫均無對方DNA，死者也無防禦抵抗傷。

檢方以他殺證據不足，認定死者從10樓墜樓，撞擊該大樓凸出屋簷，墜落樹叢後掉落地面，全案偵結將夏男並無結婚真意「假結婚」，依偽造文書罪起訴；殺人部分不起訴。

針對殺人罪不起訴部分，賴母委託律師向中檢聲請再議；台中高分檢在7月11日受理，當天即已分案審查，28日依刑事訴訟法第258條第1款規定命令發回續查。

台中高分檢表示，該案台中地檢署檢察官偵查結果，以被告2人犯罪嫌疑均不足而為不起訴處分，已竭盡調查。經台中高分檢審酌全部卷證，勘驗相關攝影光碟，認為尚有若干認定及疑點仍待查明並進一步確認，發回台中地檢署續行偵查。

至於尚待查證事項及方法，台中高分檢強調，已具體指出發回台中地檢署續行偵查，針對國人關切、相關人所提部分疑點，因不了解全部調查內容及相關卷證，與案情不相關者不再著墨，因全案仍在偵辦中，不方便對外說明。