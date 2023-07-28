巨星馬龍將在9月來台開唱。（環球音樂提供）

「串流霸主」巨星馬龍（Post Malone）即將在今年 9 月，帶著最新巡演「If Y'all Weren't Here I'd Be Crying」首度來台開唱，日前一開賣隨即秒殺後，網路上求票聲浪依然不間斷，展現在台超高人氣！馬龍今（28日）日推出以本名為名的第 5 張全新專輯《奧斯汀》（AUSTIN），他也在近期專訪中透露為人父一年後，原先熱愛派對的他開始享受家庭時光，儼然成為女兒傻瓜。

巨星馬龍去年 5 月與未婚妻迎來寶貝女兒，他表示自從成為爸爸後，生活重心有了巨大改變，「有了孩子確實讓我對很多事情有了更全面的認識，她讓我放慢了生活的步調，例如去參加聚會、派對等等」，馬龍雖然熱愛巡演，但同時也享受著安穩的家庭時光，「我好愛跟著我的寶貝孩子和另一半在一起的時光，有時在車庫裡玩遊戲，而我做著音樂，這些都是我熱愛的事情！」對於感情相當低調的馬龍，也提到自從女兒誕生後，與另一半的感情也更加緊密了，「我曾經在我們剛開始交往時，有時候會消失一個禮拜，回想起來我真是個混蛋！現在我不會這麼做了，我只想當個宅男宅在家。」

巨星馬龍（Post Malone）透露《奧斯汀》是他做過最有趣的作品，裡面所有歌曲的吉他都是由他自己演奏的，「這是我做過最具挑戰性、最有意義也最興奮的一張專輯，它完美捕捉我身而為人，以及身為一個音樂人的現狀與想法。」全新專輯數位平台已經上線，實體預計 8 月 4 號發行。