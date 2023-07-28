對於糖尿病人來說，密切監測血糖是很重要的，過去血糖控制主要是3個月抽一次血，檢驗糖化血色素，看病友3個月血糖的平均值是否達標；不過除了平均血糖外，一天之中的血糖波動也同樣重要，如果病友的血糖忽高忽低，雖然平均的血糖正常，但他的低血糖和糖尿病併發症的風險都會上升，因此根據美國糖尿病學會的建議，理想的狀況是可以保持整天血糖的穩定，即70 %以上的時間血糖值落在目標範圍（70-180 mg/dL）內。

透過監測血糖，病友能夠了解飲食、運動和藥物等各種介入方式對血糖的影響程度，從而達到最佳的糖尿病控制。傳統的血糖機使用指尖採血，可以快速測量血糖值，不過就需要一天扎針數次才能知道當下的血糖值。近年來，這種血糖監測模式面臨著新的挑戰，其中就包括各種無針的血糖量測和連續血糖監測（Continuous Glucose Monitoring, CGM）。

●什麼是連續性血糖監測？

在過去的十幾年裡，連續血糖監測儀有著顯著的發展。美國食品藥物管理局（FDA）於1999年首次核准了美敦力公司的連續血糖監測儀（Continuous Glucose Monitoring System, CGMS®），這是全球第一台專業型連續血糖監測儀（p-CGM），其後許多公司陸陸續續推出各種新機型。

連續血糖監測儀貼在病人這端的裝置大約較50元硬幣稍大，裡面含有一個細細的針頭，埋在皮下組織中，由於針頭非常細，因此裝機時幾乎不會感到疼痛。它在細針頭前端加上一個葡萄糖感應器，植入皮下組織，每隔幾秒就測量皮下組織液氧氣的消耗或氫氧離子的產生，轉換成血糖值，每5分鐘記錄一次平均值，連續監測7到14天。

由於是監測皮下脂肪組織間液中的葡萄糖濃度，與微血管內的血中葡萄糖濃度會有約4-15分鐘的時間差。此外，皮下脂肪組織間液和血漿葡萄糖在低血糖時存在10%的誤差，因此連續血糖監測的最大價值在於判定血糖變化趨勢，真實的血糖數值仍需以自我監測血糖驗證為準。另外，這類儀器中有些仍需要輸入指尖血糖值，作為儀器校正的依據。

●什麼人適合使用連續性血糖監測？

不論是第1型、第2型，抑或是妊娠糖尿病病人，皆可考慮使用，找出血糖波動的趨勢及原因。特別是下列情況：血糖控制不佳（糖化血色素高於目標值）、時常出現低血糖或夜間/凌晨低血糖者、血糖高低起伏很大、糖化血色素和指尖血糖的數值不一致（尤其在接受血液透析或是血紅素病變的病人），或用以評估運動、飲食及藥物對於血糖濃度的影響。

在和醫師諮詢後，病友可依需要選擇適合的機型，目前第2型病友須自費裝機，而健保署從106年3月1日開始，給付一年至多執行兩次且間隔3個月以上，其適應症為第1型糖尿病（領有重大傷病證明）、新生兒糖尿病，或因近全胰臟切除所致糖尿病等個案，且須符合下列任一條件：

・血糖過度起伏且最近6個月兩次HbA1c值都大於（含）8%。

・低血糖無感症。

・常有嚴重低血糖，須他人協助治療，最近3個月有因低血糖曾至急診診治或住院。

・懷孕。

●裝置連續血糖監測的過程和注意事項

Step 1 裝機前準備：須確認無禁忌症（如裝機期間不進行核磁共振檢查）。部分機型仍需測量指尖血糖進行校正，所以需確認病友的血糖機功能，另外需於裝機前教導病友或照顧者如何確實記錄裝機期間病人生活時刻表。

Step 2 裝機時：裝機中需記錄指尖血糖量測的正確時間及數值、用藥情況（胰島素或口服藥物種類、劑量、時間或是其他藥物之使用）、確實飲食紀錄（拍照或文字紀錄）、低血糖處置、活動型態時間（如運動、睡眠）、生理（如月經、生病等）或是心理（情緒、壓力等）狀態。

Step 3 拆除裝置後：由醫師及照護團隊根據連續葡萄糖裝置紀錄以及相關紀錄資料分析，診斷病人血糖控制問題，並給予用藥調整、飲食改善等建議。

本文轉載自臺大醫院雲林分院