針對外傳美國不邀請香港特首李家超出席今年年底APEC會議，中國外交部發言人毛寧28日在外交部例行記者會上表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

「眾所周知，APEC東道國負有讓所有成員代表順利參會的責任和義務。」毛寧說，美方對包括李家超行政長官在內的中方人員實施非法無理制裁，本就是嚴重違反國際關係基本準則的霸淩行徑。美方以此為由拒絕邀請香港特區行政長官赴美參加APEC會議，是錯上加錯，悍然違反APEC規則，嚴重違背美方辦會承諾。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

毛寧表示，中方要求美方立即糾正錯誤做法，解除對李家超行政長官等特區官員的制裁，履行APEC東道主應有責任，按慣例邀請李家超行政長官與會，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表順利參會，停止破壞APEC團結合作。中方將堅定維護中國香港參加APEC的正當合法權利。