Vic（左起）、丫頭、森田為事業好夥伴。

「副業女王」ㄚ頭（詹子晴）今（28日）與網紅CEO森田、Vic（陳仲熙）出席快電商新品發布會，原本是吳宗憲旗下藝人的，坦言已「自立門戶」開經紀公司，與憲哥鬧翻？她趕緊回：「憲哥愛你唷！我是憲哥最疼愛的員工，9年了，當女兒在疼。」表示吳宗憲很支持她當自己的老闆。

ㄚ頭覺得自己年紀也不小了，所以決定自己出來闖蕩，表示離開吳宗憲公司非常順利，合約結束到現在都有聯繫，第一次當自己的老闆，她感到很新鮮、有趣，仍有很多事情需要學習，當老闆也要同理心底下員工，「合約問題以前都不用擔心，現在要特別注意，我覺得比較難。」

目前娛樂公司藝人只有她一人，說完便向身邊森田、Vic願意簽給她嗎？Vic則說想要拍偶像劇，她也霸氣說：「有的是資金。」不過，事業如此繁忙，被問到會減少和老公相處嗎？她則說：「多少會有一點，事業真的很重要，沒有事業就沒有辦法有更好的生活，他很體諒我。」

對於大牙、黑人（陳建州）的性騷糾紛，曾是黑澀會妹妹的ㄚ頭，問有她關心2人嗎？ㄚ頭說：「有在關心的都有關心、大牙是非常堅強的女生，適當的關心，沒有細問，大家適當的一點關心就好。」當年有受害嗎？趕緊澄清：「沒有沒有！」

此外，ㄚ頭與CEO森田、Vic透露快電商今年上半年業績已經突破10億營業額，信心表示今年有望超過18億，目前公司1萬多人，Vic說今年年終預計會發6個月獎金。