光正國中「藝起玩英閱」暑期雙語營結合外籍老師GAMA的家鄉「南非」展開設計，表藝老師帶領孩子學習非洲鼓，學生超喜歡。（潘虹恩攝）

光正國中「藝起玩英閱」暑期雙語營透過5大主題課程帶領學生了解南非文化，120位孩童分為4班輪流體驗。（潘虹恩攝）

台中市大里區光正國中自24至28日舉辦「藝起玩英閱」暑期營隊，校內雙語教師團結合外籍老師GAMA圍繞其家鄉「南非」展開課程設計，讓孩童透過5大主題課程了解南非文化，吸引120位學生參加人數爆滿，就連外校生也加入，紛紛直呼「比想像中好玩！」。

光正國中「藝起玩英閱」暑期雙語營結合外籍老師GAMA的家鄉「南非」展開設計，透過音樂舞蹈、手作、藝術賞析、人文關懷、資訊科技等領域帶領孩童認識南非，進而了解不同國家的文化差異與自我認同；不過，校方原先僅規畫1班30人的營隊，最終竟收到120多張報名表，更吸引外校生前來報名。

120多位孩童分為4個班級，每天輪流上不同主題的課程，紛紛表示「比想像中好玩！」其中，手作串珠課程最獲孩子青睞。新生施宥呈表示，他原本以為營隊是普通的雙語課程，但這次獲得好多關於非洲的課外知識。他最喜歡串珠課，學到了串珠的手藝，更是來自學校的第一份禮物。

來自外校的學生陳祉樺則說，GAMA老師她們很多南非的傳統習俗、歌曲和運動等。除了串珠手作課程外，她第二喜歡的是非洲鼓課程，「老師說非洲音樂的靈魂在於鼓」，她很喜歡非洲鼓的聲音，音域寬廣。

外籍教師GAMA表示，如果一直用英文講課的方式教學，學生可能無法完全吸收、理解，於是課程結合許多實作，幫助學生吸收。譬如串珠課程，南非有很多不同種族的人，他就利用不同顏色的串珠介紹，但同時也透過作成串珠手鍊，教導孩子們不同種族的人互相串連、融合。

光正國中教學組長王聖安說，營隊源自於教育局「英語臺中學Making My City Global」計畫，希望透過雙語營隊讓孩子走出去看到世界。當時想到學校的外師GAMA來自南非，而南非這個國家對孩子來說相當陌生，圍繞此主題展開課程設計。不同領域的教師對於南非的想像不盡相同，英文老師利用繪本讓孩子認識南非、社會老師關注南非的人權議題、表藝老師介紹南非的舞蹈音樂、資訊老師結合南非大草原設計闖關軟體，才推出了豐富精彩的課程。