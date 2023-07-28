郭書瑤現場大跳ZUMBA。（粘耿豪攝）

郭書瑤現場勁歌熱舞。（粘耿豪攝）

郭書瑤和ZUMBA老師示範舞蹈動作。（粘耿豪攝）

郭書瑤今（28）日擔任「屈臣氏千人一塊跳ZUMBA」GETACTIVE大使，弟弟郭柏廷日前捲入共諜組織案，事發當下她才剛回台，對細節不知情，但氣到不想和弟弟說話。今再問有否和弟弟說話，她無奈回覆：「我真的不想回答這些事情，他就是家人。」弟弟是否因為缺錢而加入組織？郭書瑤澄清：「他不是缺錢，大家活在這世界上都要工作，生存在社會上就是會遇到奇奇怪怪的事情，誰不缺錢？我也想要財富自由啊。」

她強調家裡各自經濟獨立，她不需要養弟弟、妹妹，金錢上都各自想辦法，她忍不住求饒：「我的家務事不用報備，我心好累。」她說對弟弟其實挺內疚的，因為她是公眾人物，弟弟反而因此得承擔外界的關心，「拜託大家關心我就好了，我跟你們討拍。」

她和孟耿如也有私交，近期還有關心對方嗎？郭書瑤說：「這幾天沒有！我們都是一陣一陣的聯絡，會給彼此空間和時間去整理自己的事情，但該關心的都有關心。」日前18日她剛歡慶33歲生日，但生日在新加坡拍戲，好友劉品言（言言）剛好因工作飛到新加坡，2人一起吃生日餐，「她帶我去摘星，我第一次去吃米其林一星的餐廳」。

被問到戀情進度，她坦言非常享受單身生活：「大家不要再問我了！我現在覺得一個人很好，以前都沒有體會，因為可能以前我對愛情還是有嚮往，覺得談戀愛很開心呀，但這幾年年看我身邊的姐妹，吵架的吵架，還要維持婚姻、帶小孩都很辛苦，突然覺得單身很棒耶。」