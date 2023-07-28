基地在虎尾農博公園的雲林布袋戲傳習中心目前趕工興建，預計明年完工，雲林縣府為引進優質民間團隊進駐經營，日前特地北上參與財政部辦理的「民間參與公共建設招商大會」，知名飯店集團、教學醫療體系、運動管理企業、建設開發公司均表達興趣。

雲林布袋戲傳習中心為保存布袋戲技藝及推動雲林文化產業發展而建，從發想到2021年動土歷經10年，以掌中乾坤、舞動大地為設計構想，中心建築物將有演藝廳、展覽館、行政及典藏中心，串聯周邊綠帶型塑親水空間，預計明年完工。

雲林縣府今年二月初陸續於台北、雲林辦理招商2場「布袋戲傳習中心OT案」招商說明會，公告徵求民間參與營運，營運項目為餐飲、零售、辦理相關活動為主，目標為結合民間資源、經營理念及活力，提高布袋戲傳習中心營運效益。

財政部日前擴大辦理招商大會，雲林縣府積極爭取參與招商，布袋戲傳習中心營運案正辦理公告中，8月8日截止收件。

縣長張麗善表示，雲林為布袋戲的故鄉，擁有127團布袋戲立案演藝團體及布袋戲片場是全國最多，布袋戲相關產業發展成熟，縣府為了保存布袋戲技藝也在縣內國中小學推動布袋戲文化扎根計畫，超過1萬多名孩子學過布袋戲。

張麗善說，她希望將布袋戲傳習中心打造成未來國家文創產業的領頭羊，透過娛樂、教育、推廣及發揚，一方面傳承臺灣本土傳統文化，另方面融入文化創新元素，搭起文創產業橋梁，把本土布袋戲文化推向世界舞臺。

文化及觀光處長陳璧君表示，該中心距離雲林高鐵站僅5分中距離，交通十分便利，基地周圍正在興建國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心，中科雲尾園區、合勤共生宅、雲林文創園區將陸續興建，具有良好行政、文教、商業發展的複合機能，適合有潛力的民間企業進場經營。