備受矚目的台中五億賴姓高中生命案，賴母控告夏姓父子謀財害命，檢方偵結將夏男依偽造文書罪起訴；殺人部分不起訴。賴母針對不起訴部分聲請再議，經台中高分檢審查今天發回中檢續查，高分檢表示，經審酌全部卷證、勘驗攝影光碟，認為全案尚有認定及疑點仍待查明，因仍在偵查中不方便公開說明。賴母透過律師許哲維發表4點聲明，謝謝檢察官及持續關注台灣人。

賴母4點聲明如下：

1、謝謝台中高分檢的檢察官，願意針對本案疑點，請台中地檢署續行偵查。

2、因為續行偵查仍屬偵查階段，依舊受到偵查不公開的限制，所以無法得知續行偵查的內容。

3、依照續行偵查的分案規則，續行偵查不會由原檢察官偵辦。

4、感恩所有持續關注賴小弟命案的台灣人，我們會繼續努力。

台中5億賴姓高中生與夏男登記同婚後2小時，墜樓身亡。賴母委託律師控告對夏家父子謀財害命；法醫高大成相驗及調查，提出賴男手部有可疑針孔、頸部有勒痕，質疑賴男生前疑遭注射氯化鉀等毒物加害，從「低樓層被墜樓」等疑點。因案情撲朔迷離，賴家身世背景離奇、傳出靈異等諸多說法，成為全國關注焦點。

檢方以他殺證據不足，認定死者從10樓墜樓，撞擊該大樓凸出屋簷，墜落樹叢後掉落地面，全案偵結將夏男並無結婚真意「假結婚」，依偽造文書罪起訴；殺人部分不起訴。

針對殺人罪不起訴部分，賴母委託律師向中檢聲請再議；台中高分檢在7月11日受理，當天即已分案審查，28日依刑事訴訟法第258條第1款規定命令發回續查。