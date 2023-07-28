▲從屋外可見整棵樹垮下來，就壓在屋頂上，險象環生。（市議員何淑萍提供／徐佑昇基隆傳真）

▲市議員何淑萍於現場會勘，協調信義區公所協助處理，並希望國產署及基市府未來能針對這些有風災危險疑慮的樹木，先行修剪。（市議員何淑萍提供／徐佑昇基隆傳真）

中度颱風杜蘇芮雖未直撲基隆，也持續帶來間歇性雨勢，在28日凌晨於信義區信二路174巷傳出有樹木被強風吹垮，其斷枝竟直接「插入」民宅屋頂，就正好在客廳裡頭，幸好當時房客均在房間休息，並無人員傷亡。市議員何淑萍得知後協調信義區公所前來處置，並希望市府和國產署未來能針對這些有危險的樹木先行修剪，以防釀災。

當地的義幸里里長李王環說，造成災害的大樹樹根已整個爛掉，加上大雨才垮下壓到民宅屋頂，然而此處剛好是國有財產署和市府地交界處，界線有點模糊，但屬於危險地帶，先前也曾有樹倒過壓到民宅，如今又再發生，相當憂心。

市議員何淑萍會勘現場後表示，看到這個景象實在相當驚人，發在半夜真的嚇死人，幸好沒有砸到人。

何並協調信義區公所雇工移除，避免大樹重量持續下壓造成損害擴大，後續則將進一步調派大型機具移除大樹，再研究討論修復作業，同時也將要求相關單位就邊坡樹林清理以及加固等細節積極規畫辦理。

何淑萍也建議國財署、市政府要對這些臨近民宅的大樹，評估應在颱風前先行修剪處理，以免風災萬一砸到市民，後果不堪設想。

屋主表示，當時在房內的住客凌晨1點多聽到「碰」一聲巨響被嚇醒，還好樹木是砸落在客廳處，住客當時在房間睡覺，沒有被砸到。而這兩天颱風以為是小樹枝，沒想到一看倒下來的竟是大樹，已經不能住人，也盼有關單位趕快清除有安全疑慮的樹木。