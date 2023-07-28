颱風杜蘇芮來襲期間，台東富岡漁港昨天有2艘漁船沉沒，今天下午吊掛作業。（蔡旻妤攝）

颱風杜蘇芮來襲期間，台東富岡漁港昨天有2艘漁船沉沒，卻礙於風浪無法吊掛，今天下午天候許可開始吊掛作業。大型吊車將吊臂從馬路上直接伸進港區，將沉船吊起，引來許多漁民好奇圍觀。此外，由於吊掛時仍出現少量漏油，岸巡人員不斷丟擲吸油綿到海面吸油。

張姓作業人員表示，吊掛作業困難點在於距離岸邊較遠，沉船沒入海裡也有時間必須注意水深及浮力，不能想要1次作業就拉上來，必須慢慢拉，才能讓水面產生浮力，比較安全。

中颱杜蘇芮肆虐，台東富岡漁港昨天出現「天使號翻版」，民眾通報有2艘小型漁船不明原因下沉，船主表示已經用繩索固定漁船，不知道怎麼會沉船，另1位船主也說花了近300萬買船，才不到1年就沉了，估計損失超過百萬。

海巡署東部分署第一三岸巡隊昨表示，27日上午05時28分在台東富岡漁港發現港區第3泊區「大有2」及「老馬」2艘漁船已沉入海中，考量目前港內湧浪過大，有安全疑慮，無法實施拖帶上架作業。