66 Seconds of Shohei Painting today. 🖌️🎨



It's like he can see the lines of the K zone. pic.twitter.com/lSNiIzPiiN — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 27, 2023

大聯盟全壘打王大谷翔平在28日對老虎雙重賽首戰投出9局完封勝，締造多項紀錄，他用掉111球，控球狀態穩到像是他看得見好球帶框框。投球專業推特@PitchingNinja剪接了66秒的大谷投球片段，雖然天使捕手華勒克（Chad Wallach）偷好球的動作明顯，但大谷的控球準到從上到下、從左至右「把好球帶邊框都投了一遍」，主審也都有正確判決。

美國球迷在推特稱讚：「棒球史上最強的球員。」「我們找到外星人存在的證據，他就是翔平。」「這根本是在玩電玩遊戲吧。」先前還有美國作家認為大谷在被交易去國聯之後還是可能獲選美聯MVP（例行賽162廠，目前在美聯只出賽101場）。不過大谷的奮戰讓天使高層看見希望，下決心全力叩關季後賽而不會賣掉大谷。

天使最近10場寫下8勝2負，距離美聯外卡最末席（藍鳥）只剩下3場勝差，中間還卡著洋基與紅襪，都是有機會迎頭趕上的差距。

今年大聯盟因為規則修改等因素，整體投手表現下滑（去年平均自責分率3.96，今年4.31），打者表現顯著提升（去年平均攻擊指數0.706，今年0.731）。身為二刀流的大谷翔平也是如此，繳出生涯最佳的打擊表現，全壘打領先群雄，標準化攻擊指數OPS+達到恐怖的185（標準值為100），但整體投球表現不如去年。