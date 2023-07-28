教育部長潘文忠向退休校長致謝，期勉新任校長為國家培育人才繼續努力。（楊靜茹攝）

教育部28日在草屯商工舉行112學年國立高級中等學校校長聯合布達及交接典禮，本年度有7名校長退休，共30名校長通過遴選，1名校長延任、12名校長連任，9名校長轉任他校，8名新任校長及籌備處主任，將於8月1日走馬上任。教育部長潘文忠主持典禮，向退休校長致謝，期勉新任校長為國家培育人才繼續努力。

教育部指出，南投高商校長何景標、土庫商工校長何佩玲屆齡退休，大湖農工校長沈和成、鳳山高中校長羅金盛、鳳新高中校長黃再鴻、東港海事校長林明山、屏大附小校長葉運偉則申請退休，依校長遴選聘任及辦學績效考評辦法、校長遴選作業要點，辦理遴選作業，28日舉行國立高中職校長聯合布達及交接典禮。

潘文忠向7位卸任退休校長致謝，也期許各位校長為國家培育人才繼續努力。潘文忠說，期勉校長們持續加強領導者所需具備的專業知能與素養，建構以學習者為中心的教育場域，落實多元適性的課程，重視雙語教育與數位學習，關照學習弱勢，推動教師學習社群逐步縮短學習落差，培養每個孩子自主學習的能力，面對未來挑戰，實踐「自發、互動、共好」的教育理念。

112學年國立高級中等學校校長名單：

1基隆女中：陳明印（延任）

2金門高中：許自佑（連任）

3基隆高中：鍾定先（連任）

4宜蘭高中：張以方（連任）

5羅東高工：廖俊仁（連任）

6台東女中：王 垠（連任）

7台南一中：廖財固（連任）

8台南二中：林晏旭（連任）

9西螺農工：程俊堅（連任）

10竹北高中：陳瑞榮（連任）

11卓蘭高中：張智惟（連任）

12基隆商工：洪光賢（連任）

13宜蘭特教：柯建興（連任）

14土庫商工：吳星宏（現任和美實校校長)

15新化高中：劉瑞圓(現任苗栗高中校長)

16鳳新高中：陳江海(現任中興高中校長)

17竹山高中：許宏明(現任新化高中校長)

18南投高商：劉玲慧(現任二林工商校長)

19大湖農工：劉于菱 (現任新竹特教校長)

20和美實校：許弘憲(現任屏東特教校長)

21二林工商：丁志昱 (現任馬公高中校長)

22中興高中陳漢銘(現任竹山高中校長)

23苗栗高中：巫正成（新任，現任溪湖高中實習主任)

24馬公高中：石仲哲（新任，現任竹山高中教務主任)

25東港海事：洪嘉皇（新任，現任東港高級海事水產職業學校總務主任)

26台東高中：陳美蓮（新任，現任國立蘭陽女子高中秘書)

27台東高商：林明錚（新任，現任大湖高農教師)

28新竹特教：賴國誠（新任，現任苗栗特殊教育學校教師)

29屏東特教：鄭崴隆（新任，現任台中市立啟聰學校教務主任)

30高科實中籌備處：楊雅妃（新任，現任彰化高中總務主任)