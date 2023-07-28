中華民國第63屆全國中小學科學展覽會今在基隆市表演藝術中心舉行頒獎典禮。在22個縣市404件國展作品中，新北市共有42件脫穎而出，全國第1名計4件，第2名計4件、第3名計7件，佳作13件、團體合作獎、（鄉土）教材獎及探究精神獎共計14件。

教育局表示，111學年度新北市有502件作品參與新北市賽科展，選拔出代表作品50件（高中計17件、國中計14件、國小計19件）參與全國科展。新北市睽違7年榮獲「縣市團體獎」第二名，「學校團體獎」由竹圍國小榮獲國小組第二名，由文山國中榮獲國中組第二名。

國展賽前新北市辦理超過7次國手培訓，科展培育的靈魂人物沙崙國小余俊樑主任表示，每一次的培訓，同科選手互相交流，甚至跨科別的學習，感謝全國各領域專家老師的指導與鼓勵，用團體戰的方式提升新北整體戰力。

文山國中表現亮眼，除榮獲學校團體獎外，該校藍翊庭與莊琂同學以作品「兩組直線所構造的三角形外心軌跡性質」榮獲本次國中組數學科第1名！中信國小以作品「我不搖擺喔！魚尾船的尾槳擺盪與船速相關性探討」榮獲國小組物理科第1名。

海山高中（國中部）以作品「小「兵」立大功-可攜式乒乓發射器應用於智慧訓練之研製」榮獲國中組生活與應用科學科(一)第1名。