慘遭海水倒灌的西嶼鄉小門村，居民還在沖洗環境。（許逸民攝）

軍方下午投入530名兵力協助地方災後復原。（許逸民攝）

澎防部指揮官陪同縣長陳光復和馬公市長視導災後復原。（澎防部提供／許逸民澎湖傳真）

中颱「杜蘇芮」今清晨以14級風肆虐澎湖，帶來慘痛災情。除了路樹、圍牆倒塌，招牌、鷹架吹落，堤防和建物毀損等外，不少處還傳出海水倒灌，甚至漁船沉沒等各式災情，讓當地居民整夜驚嚇，還好尚無傳出傷亡。但馬公第二海水淡化廠機組受颱風影響供水異常，暫時無法產水，因此水公司自下午2時30分起至明日凌晨2時30分降壓供水。

由於澎湖主要道路都是折斷路樹造成的滿目瘡痍，相關單位動員廠商和機具清理進度緩慢，澎湖防衛指揮部為使民眾能盡速回復正常生活，也在下午派遣兵力計530員，冒雨投入馬公市、湖西鄉、白沙鄉及西嶼鄉等地區排除障礙，全力支援地方完成災後復原工作。

杜蘇芮中颱路徑類似曾重創澎湖的奇比颱風，是今年首度侵台的颱風，雖然澎湖居民深知少了中央山脈屏障破壞會很可怕，也事先做好防颱準備，但手機國家警報響起後的強風驟雨，還是幾乎讓家家戶戶都有淹水災情。

還有多處沙灘流失外，包括西嶼鄉小門、將軍嶼、花嶼等處都傳出海水倒灌，至少7處港口22艘船舶沉沒或受損，但因天候狀況仍差，船長均表示等天氣較好再前往港區處置。而箱網養殖漁業，也因天候仍不佳，暫時無法釐清災損。

今日澎湖對外交通，海運全日停航，空運部分原訂51班，確定取消42班，並自下午4時過後，開始恢復後面航班。

澎湖縣長陳光復一早也前往第三漁港、林投、縣內主要幹道等地方視察路樹倒塌、海水倒灌情形，隨後前往災害應變中心主持應變工作會議。