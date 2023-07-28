花蓮新圖書館動土，教育部終身教育司長李毓娟致詞。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣文化局圖書館啟用近40年，即將在原址重建，今天舉行「圖書館統包工程」動土典禮，接著8月至10月進行舊圖書館拆除工作，新館設計理念，將是以「洄瀾、縱谷、疊石」為主要元素，地下1層、地上4層，總樓地板面積1萬3000平方公尺，比現有3倍大，預計2026年底完工。

縣長徐榛蔚說，舊圖書館1983年使用至今已近40年，2015民年就爭取經費重建，館舍已老舊，期間就移地或原地重建也有很多討論，在教育部「建立縣市圖書館中心計畫」及花東地區永續發展基金「綜合發展實施方案」經費挹注下，如今即將原址新建，未來希望成為像誠品一樣時尚，無論親子、銀髮族，各年齡層都能走進來、願意久留的圖書館。

縣府說，新圖書館斥資8億5000萬元，採統包方式招標，新館設計融入洄瀾、縱谷、疊石3元素，外觀融合地景，設計時最重視交流的空間，以洄瀾縱谷為核心串聯整座圖書館，也為文化園區整體景觀提出願景。

規劃為，地下1層、地上4層，地下1樓為停車場、機房及嬰幼兒閱讀區，2至4樓為開架閱覽區，此外1樓規劃多功能大廳、雜誌報紙區、樂齡區，2樓有多媒體視聽區、電腦網路區、青少年閱讀區、討論區、會議室等，3樓有自修室、多功能展演中心（黑盒子劇場）等，同時將引進新資訊設備提供更多元便利流暢服務，樓地板面積約13000平方公尺，比現有圖書館大3倍，預計2026年底完工。

今天動土典禮，教育部終身教育司長李毓娟、國家圖書館長曾淑賢、花蓮縣文化局長吳勁毅與縣府主管、多位議員及各鄉鎮市圖書館館長、地方藝文人士，共同見證圖書館新階段。