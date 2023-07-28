杜蘇芮颱風過境，彰化縣接連發生路樹倒塌事件，先是溪湖鎮湖東國小前6棵小葉欖仁不耐強風吹襲倒塌，之後二林鎮大安街公園又傳出2顆欖仁樹也被狂風吹到連根拔起，並壓到路邊1輛違停轎車，幸好都未造成人員傷亡。

颱風來襲雖未在彰化釀災，但上午彰化溪湖地區吹起超過7級強陣風，溪湖鎮湖東國小圍牆外的6棵小葉欖仁被風吹倒，幸好都沒有人車遭受波及。溪湖鎮公所獲悉後，立即派員到場理，架起木頭，綑綁支撐固定其他未倒的樹木。

二林鎮今下午也吹起強陣風，大安街公園周邊種植欖仁樹，其中2棵在陣陣強風下，「轟」的攔腰折斷，倒在路中央，嚇到一旁的住戶，起初以為是壓到民宅，里長也趕緊通報公所前往現場處理，還好沒有人員受傷，虛驚一場。

不過，二林鎮公所人員清理時發現路邊有一輛紅線違停的自小客車，不偏不倚被倒塌的樹木砸中，車頂被砸凹陷、幸運的是車主當時沒在車內，逃過一劫，但車主也因為違停被警方開一張600元紅單，至於車損部分可向路樹所屬單位求償。