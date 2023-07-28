杜蘇芮持續風雨 U12世界少棒賽首日賽程延賽 17:412023/07/28 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市亞太棒球村28日的世界盃少棒賽開幕戰遇上颱風攪局，包括開幕典禮在內的首日所有賽程皆取消延賽。（擷自U12世界盃少棒賽臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市舉辦U12世界少棒賽開幕日就遇上颱風，亞太棒球村球場中午起風雨漸增，網友留言擔心強行比賽太勉強，提醒小選手注意安全，主辦單位評估直到28日傍晚，決定包括開幕典禮的首日所有賽程皆取消，擇期延賽。 台灣本島陸警解除！杜蘇芮登陸福建 澎湖金門仍警戒 杜蘇芮颱風挾14級風狂吹！9縣市豪大雨 台東、屏東紫爆 入夜風雨漸強 高雄多家百貨提早晚間9點打烊 #少棒賽 #風雨 #12 #賽程 #延賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 成都世大運》中華女籃力挫捷克開胡 晉級8強希望濃厚 12:082023/07/28 體育 杜蘇芮眼牆輾過金門澎湖！風場超大「北部風也不小」 09:042023/07/28 生活 U12世界少棒賽開幕典禮取消 下午比賽照常舉行 13:332023/07/28 體育 台南市入夜頻傳災情 遠洋漁船纜繩斷裂撞2艘豪華遊艇 11:362023/07/28 生活 5縣市明天達颱風假標準！ 南部今晚起風雨最明顯 17:592023/07/27 生活 不受颱風攪局影響 U12世界盃少棒賽明如期開打 15:122023/07/27 體育 現在起風雨最大！暴風圈籠罩至明天 海陸警解除時間曝 15:232023/07/27 生活 杜蘇芮風勢強勁 Global Mall南部兩店28日延後營業 12:432023/07/28 生活 6人起桌僅此一夜 台南晶英「細說台菜」盛宴8／12開席 09:212023/07/28 生活 杜蘇芮颱風持續影響 今日海陸空交通一次看 10:502023/07/28 生活 《通信網路》中華電+波蘭EXATEL電信 簽署MOU 09:282023/07/28 財經 杜蘇芮加速移動 專家深夜示警「風向變了」：南部風雨很有感 23:462023/07/27 生活 男子開車墜落122公尺爆頭流血！受困懸崖靠iPhone救回一命 07:432023/07/28 國際 杜蘇芮狂風暴雨襲澎湖 發佈國家級警報驚現8.5公尺巨浪 10:452023/07/28 生活 南部昨颱風假沒風雨！今5縣市緊急停班課 氣象專家曝原因 07:372023/07/28 生活 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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