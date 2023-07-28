台南市舉辦U12世界少棒賽開幕日就遇上颱風，亞太棒球村球場中午起風雨漸增，網友留言擔心強行比賽太勉強，提醒小選手注意安全，主辦單位評估直到28日傍晚，決定包括開幕典禮的首日所有賽程皆取消，擇期延賽。

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