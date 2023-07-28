南投縣政府抽驗民眾常使用的當歸、黨蔘、黃蓮、杜仲等27項中藥材，檢測重金屬、農藥殘留、二氧化硫等規範，結果發現「當歸片」二氧化硫含量超標、「細辛」檢出非藥用部位比例不符規定、「枳殼」包裝未依規定標示製造日期、有限期間或保存期限，3件中藥材均依涉嫌違反《藥事法》相關規定，移請產品所屬縣市衛生局進行後續相關裁處。
南投縣政府衛生局為保障民眾用藥安全，執行「中藥材稽查暨抽驗計畫」，自112年2月起查核縣內中醫醫院2家、診所92家及販賣中藥商234家，共計328家中醫藥診所與中藥商，抽驗黨參、黃蓮、當歸、杜仲、黃芩等共計27項中藥材，檢驗項目包括重金屬、農藥殘留、二氧化硫、黃麴毒素及基原鑑定，並針對中藥材包裝標示查核，檢驗結果出爐。
經抽驗94家中醫醫院診所與234家中藥商上述中藥材結果，「當歸片」檢出二氧化硫761ppm(標準：限量基準400ppm)不符規定、「細辛」檢出非藥用部位10.6％(標準：限量基準5％)不符規定；另中藥材包裝部分，也查獲中藥材「枳殼」包裝未依法標示製造日期、有限期間或保存期限，不符合規定，均依法移請所轄縣市衛生局進一步處理。
衛生局局長陳南松提醒民眾，生病時要至合格的中醫醫療院所就醫，勿聽信偏方，自行購買來路不明的中藥；若自行購買中藥材，也應至領有中藥販賣業藥商許可執照的業者購買，並注意中藥材包裝標示是否符合規定，避免花錢又傷身。
南投市維康中醫診所中醫師張原彰也呼籲，民眾服用中藥應至合法中醫診所或醫院，由中醫師評估後接受治療，切勿相信來路不明偏方，或自行採摘不明野草自行煎煮來服用，才不會未治病反傷身。
衛生局提醒，民眾使用中藥記得要選擇衛生福利部核准有許可證字號的中藥藥品，如對中藥材有疑問，也可至中藥藥品許可證系統查詢(https://dep.mohw.gov.tw/DOCMAP/lp-874-108.html)，或電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2230518諮詢用藥安全問題，確保用藥安全。
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