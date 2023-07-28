南投縣衛生局長陳南松提醒民眾有病要到合格的中醫診所就醫並依照醫師開立藥方用藥。南投縣衛生局提供

南投縣衛生局檢出「細辛」(如圖)非藥用部位比例不符規定。南投縣衛生局提供

南投縣政府抽驗民眾常使用的當歸、黨蔘、黃蓮、杜仲等27項中藥材，檢測重金屬、農藥殘留、二氧化硫等規範，結果發現「當歸片」二氧化硫含量超標、「細辛」檢出非藥用部位比例不符規定、「枳殼」包裝未依規定標示製造日期、有限期間或保存期限，3件中藥材均依涉嫌違反《藥事法》相關規定，移請產品所屬縣市衛生局進行後續相關裁處。

南投縣政府衛生局為保障民眾用藥安全，執行「中藥材稽查暨抽驗計畫」，自112年2月起查核縣內中醫醫院2家、診所92家及販賣中藥商234家，共計328家中醫藥診所與中藥商，抽驗黨參、黃蓮、當歸、杜仲、黃芩等共計27項中藥材，檢驗項目包括重金屬、農藥殘留、二氧化硫、黃麴毒素及基原鑑定，並針對中藥材包裝標示查核，檢驗結果出爐。

經抽驗94家中醫醫院診所與234家中藥商上述中藥材結果，「當歸片」檢出二氧化硫761ppm(標準：限量基準400ppm)不符規定、「細辛」檢出非藥用部位10.6％(標準：限量基準5％)不符規定；另中藥材包裝部分，也查獲中藥材「枳殼」包裝未依法標示製造日期、有限期間或保存期限，不符合規定，均依法移請所轄縣市衛生局進一步處理。

衛生局局長陳南松提醒民眾，生病時要至合格的中醫醫療院所就醫，勿聽信偏方，自行購買來路不明的中藥；若自行購買中藥材，也應至領有中藥販賣業藥商許可執照的業者購買，並注意中藥材包裝標示是否符合規定，避免花錢又傷身。

南投市維康中醫診所中醫師張原彰也呼籲，民眾服用中藥應至合法中醫診所或醫院，由中醫師評估後接受治療，切勿相信來路不明偏方，或自行採摘不明野草自行煎煮來服用，才不會未治病反傷身。

衛生局提醒，民眾使用中藥記得要選擇衛生福利部核准有許可證字號的中藥藥品，如對中藥材有疑問，也可至中藥藥品許可證系統查詢(https://dep.mohw.gov.tw/DOCMAP/lp-874-108.html)，或電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2230518諮詢用藥安全問題，確保用藥安全。