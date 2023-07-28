民眾黨總統參選人柯文哲曾自曝，日本自民黨參議院幹事長世耕弘成告訴他，「台灣沒有辦法參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）」赴日的民進黨立委郭國文27日當面求證世耕弘成，對方打臉稱，日本歡迎台灣加入，絕對沒有「不可能」這件事。柯文哲今天表示，當然不會講「不可能」，政治人物一定說「困難」，他話鋒一轉批政府每天欺騙人民，「說我們在申請」，又是另外一個反攻大陸的案子。

郭國文昨拜會世耕弘成，向對方當面求證是否曾說過台灣無法加入CPTPP，郭透露世耕弘成明確說，「沒說台灣不可能加入CPTPP」。對此，柯文哲今天回應，當然不會講「不可能」，政治人物一定說「困難」，「他不會說不可能」。

他說，「昨天那個叫郭國文，重點是這樣，我常常說，政府還是要誠實面對問題，把問題講清楚，到底台灣什麼時候可以加入CPTPP」，請民進黨政府明白的告訴台灣人民，如果沒有辦法的話，那應變方案是什麼，這才是要解決的嘛。

柯文哲批評，政府每天欺騙人民，「說我們在申請」，又是另外一個反攻大陸的案子。

柯文哲指出，政府要誠實的面對問題，如果台灣在現階段沒有辦法加入CPTPP，那應變方案是什麼，這要解決，政府都不敢面對問題，「每天弄一些旁邊這種無關的事情來干擾。」