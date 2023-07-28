新北中信特攻籃球隊28日正式宣佈，簽下瑞典籍前鋒飛克（Viktor Gaddefors），成為特攻團隊挑戰二連霸的重要補強！飛克將帶著穩定的外線投射能力，以及獨到的團隊防守判斷，為中信特攻升級團隊側翼的戰力。

飛克來自瑞典，今年30歲，身高201公分、體重98公斤。18歲時隨即投入職業賽場，展開長達8年的義大利籃球甲級聯賽（Lega Serie Basket A , LBA）職籃生涯。飛克曾在2014年投入美國職籃NBA選秀，雖未獲得球團青睞，不過仍接受NBA聖安東尼奧馬刺隊邀請，參加NBA夏季聯盟賽事，與現在NBA明尼蘇達灰狼隊Kyle Anderson以及金州勇士隊JaMychal Green成為同期隊友。

結束NBA夏季聯盟賽事後，飛克輾轉回到歐洲繼續征戰包含義甲、法甲、瑞典與荷蘭等各大職籃聯賽，並於2020-2021球季奪得瑞典聯賽年度MVP殊榮，更在2021-2023效力於瑞典國家代表隊，征戰2023世界盃歐洲區資格賽！上一季飛克則是效力於荷蘭聯賽－多納爾格羅寧根隊（Donar Groningen），而為了獲得更多發揮空間，飛克選擇離開歐洲，首次來到亞洲職籃發展就是加入T1聯盟新北中信特攻籃球隊。

針對今年休賽期間補強瑞典籍側翼好手飛克，總教練李逸驊表示，「飛克的個人彈跳爆發力以及外線投射能力，將扮演團隊未來在進攻端不可或缺的要角，防守端的經驗判斷與出色的抄截能力，更是我們相當期待的，相信藉由他的豐富經驗，搭配陣中已有的兩位歐陸好手，帶領年輕球員成長，為團隊拚下二連霸。」

即將加入中信特攻的飛克，對於首次來到亞洲獻技，他表示已經迫不及待想要開始投入團隊的訓練，「很開心中信特攻團隊給我機會來到亞洲發展，相信我會很快的融入團隊，幫助特攻完成二連霸的挑戰！」日前球團已宣佈與艾德（Edgaras Zelionis）及克力斯（Kristijan Krajina）續約，期待飛克的加盟，完整球隊洋將戰力拼圖！