唐從聖（左起）、楊千霈、曾國城、陳大天出席媒體茶敘。（果陀劇場提供）

楊千霈再回歸演出以是2個孩子的媽。（果陀劇場提供）

唐從聖保證這回演出笑點依舊。（果陀劇場提供）

陳大天加入演出。（果陀劇場提供）

曾國城、唐從聖、楊千霈、陳大天今（28）日出席果陀劇場《冒牌天使》媒體茶會，暌違9年再度演出默契依舊，加上新加入的陳大天，4個人碰在一起笑料不斷。曾國城日前被黃子佼爆料在二級古蹟中山堂內抽菸、喝酒，他幽默回應：「到任何地方，先問一下這裡是不是古蹟就好，是古蹟就遠離，要我為了這件事戒菸也不可能，已經抽得不多了，沒什麼樂趣了，酒是宜家宜室的好東西。」

他也坦言沒有看完黃子佼2萬字長文，「他的文筆很好，裡面有很多他深刻的醒悟，讓大家更了解他，用這樣的方式把他心情的始末做了分享。」認為對方需要先靠親友的力量讓自己站起來，於是否關心孟耿如？曾國城認為她為母則強，「她本來就是很強大的人，不是這麼柔弱的人。」

老搭檔徐乃麟先前被女性工作人員影射在泡湯時偷摸大腿，曾國城玩笑回應：「我覺得乃哥應該不會只是摸，因為他不是那種人，他只是摸嗎？人家是做大事的人，摸一摸幹嘛？摸能當飯吃嗎？所以我覺得應該不至於。」力挺好友人格。

曾國城隔了9年再演出《冒牌天使》很有感觸，忍不住紅了眼眶，「真的很好！就像看阿湯哥演《Top Gun》（捍衛戰士）一樣，我們老的好慢，好高興，身心靈都長大也成熟了。」唐從聖也感慨地說，這年9發生了很多事情，包括前幾年的疫情，其實觀眾很需要可以撫慰心靈的東西，他也覺得自己心態變成熟了，

楊千霈9年前加入《冒牌天使》演出前剛好失戀，是劇組的愛幫助她走過低潮。如今再次接演，楊千霈也已經是兩個女兒的媽媽了，「之前演出時只能去揣摩和想像角色，現在自己當媽了，所以更能體會劇中角色那種為了保護女兒犧牲一切的精神。」楊千霈還笑說，原本導演問她要不要讓自己女兒來演出，立刻被楊千霈打槍，「這個小朋友設定是聾啞耶，我家女兒太愛講話了，可能上台三分鐘就破功。」

陳大天這次加入劇組演出警長一角，「這幾年城哥也給了我很多演出上的指導，我也很常在城哥家一待就是到天亮，有時候甚至在大馬路上教戲，我覺得他們家的警衛應該都見怪不怪了！」果陀劇場也特別與家扶基金會合作，推出公益套票並邀請100位寄養家庭計畫的成員看戲，希望將劇中「款待天使」的精神透過公益活動發揚光大。《冒牌天使》2023年九月起將全台巡迴台北、高雄和台中演出。

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