「大牙」周宜霈指控「黑人」陳建州性騷後，使陳建州聯合妻子范瑋琪提出民事告訴，求償1000萬並要求公開道歉，不過，陳建州24日突然撤回民事求償，改告刑事的加重誹謗。對此，知名命理師沈嶸特別提及兩人緣分就是「刑剋」，且連帶影響范瑋琪運勢成負數。

沈嶸今28日在臉書發文，指自己「特別通靈調閱2012年7月黑人與大牙的腦波意念，當時黑人的確有想跟大牙建立更進一步關係的念頭，黑人對大牙確實有興趣，內心相當喜歡大牙這樣青春俏麗的女孩，他的腦波並不覺得自己做出的行為是性騷擾，覺得這一切只是在表達好感的一種玩笑；而大牙的腦波則認為黑人當時的行為就是在意圖約砲，相對於黑人的喜愛，大牙並不喜歡黑人，不但沒好感，甚至還有些防備，因為大牙對於黑人總是愛開的那些玩笑不以為然，也一點都不覺得好笑。」

她進一步通靈發現，兩人在大牙2005年出道認識時緣分就是「刑剋」，緣分基礎本就不佳，演變到現在已變成「惡緣」，大牙選擇說出自己的遭遇，並非是為了編造事實詆毀黑人，單純只是講她所認知到的經驗；而黑人則覺得大牙非常白目，他認為自己根本就沒有對大牙做什麼過分的事，大牙如此毀他的名聲，令他對大牙恨之入骨，改告刑事後，黑人認為大牙根本提不出證據，自己的勝算很大，且未來若逮到機會，一定會對大牙提出巨額求償。

但沈嶸同時指出，究竟黑人、范瑋琪和大牙三人之後的演藝之路會如何？她通靈三人的運勢後表示，黑人的運氣是60分，演藝之路進入觀望期，發生這樣的事件讓他備受苛責，所以目前處於停滯期；范瑋琪的運氣則是負20分，可說是三人中最倒楣的，本來因為疫情失言風波沉寂一段時間，正欲重振演藝事業，現在受到波及後，外界對她的態度非常不諒解；而大牙的身心狀態的確不佳，目前是「自我刑剋」的狀態，內心有很多負面想法，這樣的自我內耗容易對健康造成損傷，「自刑」太久的人若沒有趕快解決，容易得到憂鬱症。

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