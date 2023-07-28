好康的來了！彰化縣長青幸福卡擴充功能再升級，自8月15日起，長者及身心障礙朋友持長青幸福卡，至與彰化縣政府簽約的旅行社，參加縣內11條精選觀光旅遊路線行程，每次可折抵車資（含保險）300元。

彰化縣長王惠美指出，11條精選觀光旅遊路線行程景點包括了彰化縣內26個休閒農場、15個觀光工廠及縣內名勝古蹟及季節賞花，65歲以上長輩一趟行程折抵車資（含保險）300元，30位長輩就能成團。

這次首度加入精選觀光旅遊路線的是彰化縣農會的東勢林場，為此彰化縣農會也再加碼優惠，持長春幸福卡入園，入園費從原本的250元優待到只收60元，園區內也有展售很多彰化縣產農特品，為的就是要讓長輩願意走出戶外。

王惠美說，因為疫情，大家悶了近三年，尤其是長者們，很多人在疫情期間都不敢到處亂跑。她希望大家現在能儘量到戶外活動，同時也帶動縣內經濟，了解彰化近年來的建設及進步，讓餐飲業、禮品業及旅行社有機會來服務大家，希望長輩身體能夠健健康康，歡歡喜喜過日子。

彰化縣政府於2009年起推出長青幸福卡，給65歲以上長輩提供每月1000點社福點數使用；2022年加碼，可搭乘彰化客運、員林客運、南投客運、中鹿客運等市區公車及統聯客運及國光客運等國道客運。

自今年7月1日起再擴充福利，也可以搭乘臺鐵，每趟最高可補助30元。長輩持長青幸福卡至簽約診所就診，也可折抵部分負擔50元。

社會處表示，凡設籍彰化縣並符合下列資格之一者（年滿65歲、領有身心障礙證明、年滿5歲以上原住民），只要攜帶身分證（身障者需附身心障礙證明、原住民需附戶籍謄本）、兩吋彩色照片2張及印章至各戶籍地鄉鎮市公所，即可免費申辦長青幸福卡。