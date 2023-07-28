以「大南方計畫」為藍圖的高雄17直播鋼鐵人，休賽季計畫不停歇，今年暑假深耕南部校園，舉辦為期一個月的「2023金築鍛鐵盃籃球賽」，除了針對南部國小、國中基層籃球發展，暑假短期盃賽多集中北部，考量到交通成本等問題，鋼鐵人期許能夠為南部基層籃球創造更多的舞台。

2023金築鍛鐵盃籃球賽自7 月27日開放報名，將於8月中旬至9月進行賽事，項目分為五對五及三對三，報名組別有國中男子組、國中女子組、國小男子組以及國小女子組，賽制共分預賽、複賽、決賽三個階段，比賽採雙循環對戰制度，每隊對戰兩次，若報名隊伍額滿，每隊至少能夠出戰22場，讓學生們能夠「以賽代訓」，增加實戰經驗。

比賽現場除了有現場補給外，於預賽期間也舉辦「星光熠熠互動訓練營」，鋼鐵人球員也將親自走進校園，與學生們互動及訓練，讓學生們感受籃球的樂趣。

進入四強決賽的隊伍將體驗職業級出場介紹，將有專業主持人於場邊進行播報，除此之外，鋼鐵人也會以參加盃賽之學校為主走入校園，加深在地連結並協助發展籃球教育。另外，鋼鐵人也將邀請四強隊伍到鋼鐵主場觀賞職業籃球隊之休息室，並體驗主場比賽氛圍，冠軍更可獲得客製化紀念球衣。

鋼鐵人總經理高景炎其實從上個月就與D-Ace合作並前進光華國小參與「2023南區青少年籃球強化賽」，致力推廣基層籃球不遺餘力，另外，高雄市政府警察局所舉辦的雄young盃「Defense~守一波青春」，總經理高景炎帶著張伯維、藍少甫、盧哲毅、林均濠四位球員賽前為選手們鼓勵。而今年暑假的「2023金築鍛鐵盃籃球賽」，更投入更多心力逐漸實踐「大南方計畫」的藍圖。