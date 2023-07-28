女星Sandy（吳姍儒）去年結婚後，在今年3月順利產下一子「初一」，升格人母後也不時在社群分享育兒點滴。日前Sandy上傳與王先生帶初一外出的照片，意外曝光她餵奶時超有愛畫面；但Sandy也自曝產後關節痠痛無力等不適狀況，還在慢慢恢復中。

25日Sandy在IG上傳多張一家三口外出的照片，有她與兒子初一的互動，或是各種媽媽視角的初一，還有4個多月大的初一遮住臉擺出各種姿勢的萌照；其中還有Sandy蹲在嬰兒車前，手拿奶瓶餵奶的畫面，散發濃濃母愛，讓人見到Sandy有別於螢光幕前的樣子，她也滿意地報告初一已能睡過夜了。

Sandy餵奶畫面被網友大讚超有愛。（圖／摘自Sandy吳姍儒IG）

除了一系列照片外，Sandy還感性地寫下心中感受，並透露生產時注射的針孔還清晰可見，關節痠痛無力狀況也還在慢慢恢復中，儘管這些是不舒服的，但也讓她感受到生命的可貴，「我依然日日在感受神巧妙設計所帶來的…奇妙」，也為此感到驕傲。

Sandy是吳宗憲的大女兒，2022年嫁給交往5年的王先生，今年3月就迅速升格當媽；在產後2個月就復工，平時也會透過社群分享育兒點滴。