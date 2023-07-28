停辦2年的「TRE 台北國際成人展」今年8月即將重磅回歸，「小隻馬女優」小野六花也在出席名單內，沒想到27日驚傳小野六花身體狀態不佳，確定取消後續活動，對此，知名AV達人「一劍浣春秋」猜測許多人可能認為懷孕了，經過一番查證後，他給出答案了。

小野六花身高148公分，外表清純可愛，是小隻馬美少女代表，2020年出道才18歲，首部影片一推出，便登上《FANZA》冠軍寶座整整三天，目前在社群已累積62萬粉絲，今年也將出席國際成人展，沒想到27日下午邀她來台的廠商「愛愛屋」公告，她自7月中旬身體狀況未見好轉，根據醫師判斷，經紀公司決定讓她安心靜養，尚不清楚何時能出院，開放購票粉絲全額退費，並會給予小野六花海報作為補償。

知名AV達人一劍浣春秋在網站PLAY NO.1轉發公告，表示一般來說女優無法完成活動多半會延期，小野六花卻選擇直接取消活動，代表本人跟公司判斷無法短時間回歸，並表示許多人因此猜測是不是懷孕了，不過經他查證，日方澄清沒有懷孕，但狀況的確不佳，不只出席活動有困難，連拍成人片都出現問題。

事實上，小野六花上月23日便以身體因素為由，告知粉絲活動喊卡，但當時仍表示會延期舉行，結果8月12、13日的活動被直接取消，台灣的國際成人展活動亦是如此，目前她的推特停留在7月22日，也有兩個月未更新Youtube頻道影片，讓人憂心不已。