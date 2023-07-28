台中市政府教育局提報8所校園建築參加「2023年國家卓越建設獎」全數獲獎，其中「南區樹德國民小第二期校舍新建工程」以戶外樓梯及平台錯落營造樹屋攀登意象，獲卓越獎。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府教育局提報8所校園建築參加「2023年國家卓越建設獎」全數獲獎，其中「北屯區松強國小」以立面運用七巧板拼接概念，拉出一道優美的山形天際線，獲卓越獎。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府教育局提報8所校園建築參加「2023年國家卓越建設獎」全數獲獎，「東區樂業國小新建幼兒園園舍」以都市中的生態森林幼兒園為建校核心，獲卓越獎。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

「2023年國家卓越建設獎」名單出爐！台中市政府教育局提報8所校園建築參加「最佳規畫設計類」全數獲獎，其中3座建築獲最高獎項「卓越獎」、2座獲「金質獎」和3座獲「優質獎」，打破台中市歷年紀錄。教育局長蔣偉民表示，未來會持續精進，讓校園建設更美好。

「2023年國家卓越建設獎」由中華民國不動產協進會主辦，吸引全國各縣市提案逾230件。去年台中市教育局獲得4座金質獎、1座特別獎和1座優質獎，今年一舉抱回3座最高獎項「卓越獎」，以及2座「金質獎」、3座「優質獎」，成為台中歷年最佳成績，也是這次台中市政府獲獎最多的單位。

教育局表示，獲獎的校園加入開放綠帶、綠化廊道、優美線條等新穎美觀又實用的設計，營造舒適優美的環境氛圍。獲得卓越獎的「南區樹德國民小第二期校舍新建工程」以戶外樓梯及平台錯落營造樹屋攀登意象；「北屯區松強國小」以立面運用七巧板拼接概念，拉出一道優美的山形天際線；「東區樂業國小新建幼兒園園舍」以都市中的生態森林幼兒園為建校核心。

獲得金質獎的「烏日區九德國小新建公共化幼兒園園舍」留設喬木及大量室外活動空間，讓孩童透過接觸自然素材訓練感知能力；「大甲區大甲國小」為阻擋北風干擾、利用拱形迴廊、磚牆與雨淋板造型為一大特色。

獲得優質獎的「仁美國小新建公共化幼兒園園舍」採用大、小三角形的2個量體串聯組合，以順應菱形基地的地形；「大肚區追分國小多功能活動中心興建工程」延伸校徽意象及黃綠配色，並融入追分火車過山洞語彙，創造都市環境亮點；「梧棲區梧棲國小」設計意象搭配學校原建物，共4艘航向未來的梧棲母艦。

教育局長蔣偉民表示，台中教育優先不是口號，近年教育局行動實踐，以創新手法規畫具有生態、節能、健康及美學特性的校舍；今年教育局提報8所校園建築工程全數獲獎，顯見中市推動重塑校園新美學的努力受到肯定，未來會持續精進，讓校園建設更美好。