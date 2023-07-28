第三屆海峽兩岸青年文化月於2023年7月26日在蘇州舉辦開幕式，為文化月正式拉開序幕。從本屆起，活動正式「升格」，由國務院臺灣事務辦公室、江蘇省人民政府共同主辦，規格、規模、層次進一步提升。將通過文化沙龍、文學創作、文創大賽、文藝演出、文匯市集、文旅體驗、文體交流等豐富多彩的形式，以文化為紐帶，組織兩岸青年深入交流衣食住行娛等日常生活中的「新」傳統文化，在文化交流中架起溝通的橋樑。

蘇州文化月開幕典禮表演。（圖／主辦方提供）

蘇州文化月開幕典禮表演。（圖／主辦方提供）

文化月活動將持續一個多月，期間，江蘇省多地將開展21場活動，涵蓋非遺、書畫、刺繡、京劇、電影、美妝、中醫藥、青年創業等多個領域。其中，2023臺灣大學生江蘇實習就業特訓營活動將組織176家企事業單位，面向臺灣及在蘇學習生活的臺灣青年提供超過700個優質實習崗位。「古漕新韻·千秋傳承」蘇臺青年藝術家大運河城市采風行，將組織40位青年學生團組、60人的青年藝術家團組，走進蘇州周莊、平江路街區、淮安省下古鎮、宿遷皂河古鎮等代表性的運河文化地標，與江蘇的藝術家一起去寫生作畫、抒懷筆墨。7月29日到8月4日，「梅韻千秋·流芳兩岸」海峽兩岸梅蘭芳藝術文化周將在泰州舉辦，圍繞梅派藝術策劃設計，設置兩岸梅蘭芳京劇藝術交流會、梅蘭芳藝術音樂吧、梅蘭芳藝術展、泰州文化體驗營、靖江夏之約、以及「翰墨飄香·鳳城梅韻」少兒書畫大賽等六場活動。8月23日至25日，2023海峽兩岸青年創新創業大賽將在常州舉行，通過大賽為臺灣青年創業提供政策支持、融資貸款、成果轉化、輔導培訓、宣傳推廣等服務。海峽兩岸形象美妝藝術邀請賽、海峽兩岸航海文化節、蘇臺青年醫師對話交流會等分眾化、專業化活動，也將積極為兩岸多種行業搭建交流探討、互學互鑒的平臺。

目前，文化月開幕活動已有550位臺灣青年報名，其中首次來大陸的臺灣青年超過半數，人員組成除青年學生，還有教師群體、政商界青年群體、社區工作人員等。整個文化月期間，預計將近有1500名臺灣青年參加活動。

海峽兩岸青年文化月是江蘇面向兩岸青年打造的交流平臺，2021年在蘇州首次舉辦以來，累計吸引了超過6000名兩岸青年共同參與，已成為受到兩岸各界廣泛關注的青年交流活動，形成了節奏緊湊輕快、形式新穎活潑、充滿青春朝氣、富有文藝氣息的鮮明品牌形象。

蘇州是臺商在大陸投資最密集的地區之一。近三年來，蘇州每年淨增臺企都超300家，增資項目超130個、實到臺資超10億美元。今年1—5月，臺商在蘇州投資持續增長，發展勢頭穩定，新設立臺資企業181家、增長37%，實際利用臺資6.81億美元、增長72%。目前共有15萬臺灣人在蘇州安居樂業，近1萬名臺灣青年和6000多名臺灣學生於此學習、工作、生活。